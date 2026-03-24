OCTO und die Volkswagen Group Info Services AG gehen eine Partnerschaft zur Integration von Flottendaten ein

ROM--(BUSINESS WIRE)--OCTO, ein führendes Unternehmen im Bereich Telematik, Datenanalyse und KI-gestützter Lösungen für Versicherungen und Flottenmanagement, gibt eine strategische Partnerschaft mit der Volkswagen Group Info Services AG bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Datenlösungen für Flottenbetreiber zu erweitern, indem Fahrzeugdaten der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Škoda, Seat, Cupra und Audi direkt integriert werden.

Durch diese Partnerschaft erhält OCTO direkten Zugriff auf Fahrzeugdaten von Flottenfahrzeugen dieser sechs Volkswagen-Marken. Dies ermöglicht innovative Mobilitätsdienste für Flottenmanager, darunter Wartungsmanagement, Diebstahlschutz, Schadensmanagement, Betrugserkennung, Fahrverhaltensanalyse, Aktivitätsberichte, E-Mobilitätsmanagement, Firmen-Carsharing und viele weitere Funktionen. Diese Dienste nutzen Daten wie Kilometerstand, Kraftstoffverbrauch, EV-Status, Warnmeldungen und andere Parameter, ohne dass zusätzliche Hardwareinstallationen erforderlich sind.

Innovation durch Datenintegration

Die Partnerschaft zwischen OCTO und der Volkswagen Group Info Services AG vereinfacht die Datenintegration und stellt sicher, dass Kunden alle relevanten Flottendaten effizient und sicher nutzen können. Alle Prozesse entsprechen vollständig der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), um höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten.

Stellungnahmen zur Partnerschaft

„Unsere Zusammenarbeit mit der Volkswagen Group Info Services AG ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung datengesteuerter Mobilitätslösungen für unsere Kunden. Durch den direkten Zugriff auf OEM-Daten können wir unseren Kunden ein noch besseres Flottenmanagement und mehr Effizienz bieten – ohne zusätzliche Hardware-Installationen.“ – Enrico Leopardi, Chief Commercial Officer, OCTO

„Die Partnerschaft mit OCTO ermöglicht es uns, Flottenbetreibern in ganz Europa leistungsstarke, datengesteuerte Mobilitätslösungen anzubieten. Durch die Verknüpfung von Fahrzeugdaten der Volkswagen Gruppe mit den Lösungen von OCTO ermöglichen wir Flotten einen effizienteren, sichereren und nachhaltigeren Betrieb.“ – Lasse Schmidt van Hülst, Volkswagen Group Info Services AG.

Über OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Dank eines innovativen Ansatzes auf Basis künstlicher Intelligenz haben wir fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung, Fahrverhaltensanalyse, Schadenbearbeitung und Verbrauchsoptimierung entwickelt. Mit diesen Lösungen können wir die Anforderungen wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität erfüllen, wobei wir einen starken Fokus auf Modularität und Individualisierung legen. Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform bietet Lösungen für den Insurtech- und Mobilitätsmarkt und unterstützt Partnerunternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft verwalten und ausbauen, zu transformieren.

Eine robuste und zielgerichtete ESG-Strategie bestimmt letztlich unser Marktangebot und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen, die die Energiewende und datengestützte Stadtplanung unterstützen. OCTO hat 20 Millionen Fahrer profiliert und verfügt über die weltweit größte Telematik-Datenbank, basierend auf 610 Milliarden gefahrenen Kilometern und über 13 Millionen validierten Schadensfällen. octotelematics.com

Über die Volkswagen Group Info Services AG:

Die Volkswagen Group Info Services AG fungiert als zentrale Schnittstelle für Fahrzeugdaten innerhalb des Volkswagen Konzerns. 2019 als Tochtergesellschaft der CARIAD SE gegründet und seit 2021 in ihrer aktuellen Form tätig, ist sie der primäre Ansprechpartner und Vertragspartner für markenübergreifende Datenprodukte des Volkswagen Konzerns. Darüber hinaus fungiert sie als Initiator und Partner für Softwareanbieter, die eigene datenbasierte Geschäftsmodelle und Prozessverbesserungen im Zusammenhang mit den Fahrzeugen des Konzerns entwickeln. Auf dem „Data Hub“ drivesomethinggreater.com werden statische und dynamische Fahrzeugdaten der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Cupra, Skoda und Audi für die skalierbare Nutzung konsolidiert und in einem standardisierten Format bereitgestellt.

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