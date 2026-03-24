Le Fonds saoudien pour le développement signe un accord de 75 millions de dollars US pour renforcer la connectivité régionale au Cameroun

YANOUNDÉ, République du Cameroun--(BUSINESS WIRE)--Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a signé un accord de prêt au développement avec la République du Cameroun afin de financer la réhabilitation de la route Sorawel-Dourbeye. Le projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun et reflète l'engagement du SFD en faveur d'un développement durable et centré sur l'humain.

L'accord a été signé par S.E. Sultan Abdulrahman Al Marshad, CEO du Fonds saoudien pour le développement, de S.E. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement régional de la République du Cameroun, en présence de l'ambassadeur saoudien auprès de la République du Cameroun, S.E. Ibrahim Al-Ghamdi, et de représentants des deux parties.

Son Excellence Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement régional, a déclaré : « Au nom du gouvernement camerounais, nous exprimons notre profonde gratitude au Fonds saoudien pour le développement pour son soutien constant aux projets structurels du Cameroun. »

En vertu de cet accord, le SFD apportera 75 millions de dollars américains pour soutenir la réhabilitation d’un corridor routier clé. Le projet permettra de réduire l’isolement, de renforcer la connectivité et de faciliter le commerce régional avec les pays voisins, notamment le Nigéria et le Tchad, tout en améliorant l’accès aux services essentiels.

S.E. Sultan Abdulrahman Al Marshad, CEO du SFD, a déclaré : « Cet accord reflète l’engagement du SFD à soutenir un développement qui améliore la vie quotidienne des populations et de créer des opportunités à long terme. En renforçant la connectivité, en élargissant l’accès aux services essentiels et en soutenant le commerce régional, le projet contribuera au développement durable au Cameroun et dans l’ensemble de la région. »

Le projet améliorera l’accès aux marchés, aux soins de santé et à l’éducation pour les communautés locales. Il soutiendra également le commerce régional et l’intégration économique, contribuant ainsi à la croissance à long terme.

Le partenariat entre le SFD et la République du Cameroun remonte à plus de 40 ans. Depuis lors, le Fonds a soutenu 10 projets de développement pour un montant total de plus de 180 millions de dollars américains dans des secteurs clés, notamment les infrastructures, l’éducation et la santé.

À travers l’Afrique, le SFD a soutenu 458 projets dans 47 pays, renforçant ainsi son rôle de partenaire de développement à long terme.

Source : AETOSWire