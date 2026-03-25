NetApp e Elastio anunciam parceria para oferecer resiliência contra ransomware com defesa em profundidade

SAN JOSÉ, Califórnia e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, e a Elastio estão ajudando empresas a aperfeiçoar sua resiliência cibernética com uma defesa em camadas que se estende do armazenamento de produção aos dados de recuperação. As equipes de segurança precisam estar preparadas para lidar com ameaças em todas as camadas de sua infraestrutura tecnológica, incluindo ransomware que se move silenciosamente pela produção antes de ser detectado e que agora reside em snapshots e backups. Ransomware avançado é desenvolvido para burlar ferramentas de prevenção, ao se mover silenciosamente pela produção, permanecer abaixo dos limites de detecção e alcançar os dados de backup antes que qualquer alerta seja acionado.

"Ao migrarmos nossa infraestrutura, garantir o nível adequado de segurança e confiabilidade de backups era imprescindível", disse Marc Crudgington, Vice-Presidente de Infraestrutura de TI e CISO na Crane WW Logistics. "A Elastio forneceu inspeção contínua de nossos backups desde o primeiro dia, o que nos deu confiança em nossa capacidade de recuperação. Este é o padrão que buscamos manter."

As empresas vem integrando o Controle de Recuperação Comprovável da Elastio ao Serviço de Resiliência contra Ransomware da NetApp como "Powered by Elastio", ao adicionar a Inspeção Profunda de Arquivos (DFI) de snapshots. Juntos, os serviços oferecem resiliência de ponta a ponta, desde a detecção de ransomware até a recuperação, com uso de pontos de recuperação que são continuamente verificados como íntegros.

"O armazenamento precisa fazer parte da discussão ao definir uma estratégia holística de segurança cibernética", afirma Gagan Gulati, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Serviços de Dados na NetApp. "Ao proteger os dados onde residem, priorizamos o armazenamento no combate a ameaças cibernéticas como ransomware. Mas os riscos para a resiliência dos negócios e a continuidade operacional são altos demais para depender de uma única camada de defesa. Ao cooperar com a Elastio, oferecemos às empresas mais uma ferramenta para proteger seu ativo mais crucial: os dados."

Uma nova camada de defesa dentro do serviço de resiliência contra ransomware da NetApp

Serviço de Resiliência contra Ransomware da NetApp: Detecta e contém ransomware na camada de dados em tempo real, cria snapshots imutáveis, orienta a recuperação e avalia continuamente a situação do ransomware em todos os ambientes ONTAP ® . Inclui detecção comportamental através da Proteção Autônoma contra Ransomware (ARP).

Detecta e contém ransomware na camada de dados em tempo real, cria snapshots imutáveis, orienta a recuperação e avalia continuamente a situação do ransomware em todos os ambientes ONTAP . Inclui detecção comportamental através da Proteção Autônoma contra Ransomware (ARP). Controle de Recuperação Comprovável da Elastio: Inspeção Profunda de Arquivos em snapshots da ONTAP, detectando ransomware de dia zero, malware em estágios avançados de implantação e corrupção furtiva que burlou os controles de perímetro. Sem agentes e identificando continuamente os últimos pontos de recuperação íntegros conhecidos.

Através desta cooperação, ambas as empresas aperfeiçoam a resiliência cibernética para os clientes, ao incorporar o Controle de Recuperação Comprovável da Elastio diretamente no Serviço de Resiliência contra Ransomware da NetApp, sem necessidade de aquisição separada e sem alterações na arquitetura.

"A maioria das organizações descobre que seus dados de recuperação foram comprometidos no pior momento possível: durante um incidente ativo." Naj Husain, Diretor Executivo da Elastio. "A esta altura, a questão de saber se os backups estão íntegros deixa de ser teórica. A solução conjunta responde a esta questão continuamente, antes que o incidente obrigue a isto."

Disponibilidade

O Serviço de Resiliência contra Ransomware da NetApp, com tecnologia Elastio, está previsto para estar disponível em breve. Empresas interessadas em acesso antecipado devem entrar em contato com seu representante da NetApp ou da Elastio para avaliar seu nível atual de recuperação.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Elastio

A Elastio oferece Resiliência Cibernética Ativa, uma filosofia de segurança baseada em um princípio fundamental: a recuperação deve ser comprovada continuamente, e não testada periodicamente ou assumida. O mecanismo de busca da Elastio realiza Inspeção Profunda de Arquivos em dados ativos, dados replicados e backups para detectar ransomware e malware que tenham escapado das ferramentas de prevenção e detecção. Recuperação que você pode comprovar.

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