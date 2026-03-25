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Andersen Consulting與Ventum Consulting達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Ventum Consulting建立合作關係，進一步擴大其全球平台。Ventum Consulting是一家總部位於德國的商業轉型和技術顧問公司，專注於數位化轉型、企業敏捷性、產品開發、資料驅動創新，以及AI等新興技術領域。

Ventum Consulting透過提供策略規劃、流程最佳化和IT建置方面的客製化解決方案，協助企業彌合業務與技術之間的差距。該公司的專業服務涵蓋資料和AI、網路安全、企業架構、永續發展、雲端轉型和敏捷賦能等領域，而這些只是其全面服務組合中的部分內容。Ventum Consulting服務于多個產業的客戶，包括汽車與製造、金融服務與保險、醫療保健與生命科學以及公共部門，協助客戶加快數位化轉型、強化營運韌性並創造可衡量的商業價值，為企業邁向新時代賦能。

Ventum Consulting合夥人Hajo Börste表示：「與Andersen Consulting的合作讓我們能夠在擴大全球影響力的同時，繼續專注于創新和貼近客戶。透過結構化的共同業務開發和共享交付能力，我們可以整合雙方優勢，提供可擴充、高影響力的端對端轉型解決方案，協助企業適應變化並為持續成功做好準備。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作強化了我們提供連結策略、技術和執行的整合式解決方案的能力。Ventum Consulting的技術專長和合作文化與我們的全球顧問平台相得益彰，將進一步提升我們協助客戶實現轉型和規模化發展的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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