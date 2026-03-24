Vonage y ServiceNow amplían su colaboración
Vonage y ServiceNow amplían su colaboración
Vonage Contact Center con ServiceNow Voice integra funciones de voz y de IA de nivel empresarial directamente en los flujos de trabajo de la empresa, lo que aumenta la productividad de los agentes y la interacción con los clientes
HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson (NASDAQ: ERIC), ha anunciado hoy el lanzamiento de su integración nativa con ServiceNow Voice, basada en la plataforma de IA de ServiceNow, que incorpora funciones de voz de nivel empresarial y de IA en tiempo real directamente en los flujos de trabajo de gestión del servicio al cliente (CSM) y de gestión de servicios de TI (ITSM) de ServiceNow para los clientes de Vonage Contact Center (VCC). Vonage ofrece un entorno de servicio unificado para los equipos de atención al cliente y asistencia informática de las empresas, lo que permite a los agentes ofrecer una experiencia excepcional al cliente al tiempo que se mejora el rendimiento del servicio.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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