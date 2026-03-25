NetApp ed Elastio annunciano una collaborazione per offrire una resilienza contro il ransomware basata su una difesa multilivello
NetApp ed Elastio annunciano una collaborazione per offrire una resilienza contro il ransomware basata su una difesa multilivello
Una solida resilienza informatica richiede difese perimetrali e sicurezza integrata a livello di archiviazione
SAN JOSE, Calif. e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti dei dati, ed Elastio stanno aiutando le aziende a migliorare la loro resilienza informatica con misure di difesa a più livelli che si estendono dall'archivio di produzione ai dati di ripristino. I team di sicurezza devono essere pronti ad affrontare le minacce ad ogni livello dello stack tecnologico, compreso il ransomware che si è introdotto silenziosamente nella fase di produzione prima di essere intercettato ora che risiede all'interno di snapshot e backup. Il ransomware avanzato è progettato per sfuggire agli strumenti di prevenzione, spostandosi indisturbato attraverso la produzione, restando al di sotto delle soglie di rilevamento e raggiungendo i dati di backup prima che qualsiasi allarme venga attivato.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Cecily Polonsky
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