NetApp ed Elastio annunciano una collaborazione per offrire una resilienza contro il ransomware basata su una difesa multilivello

SAN JOSE, Calif. e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti dei dati, ed Elastio stanno aiutando le aziende a migliorare la loro resilienza informatica con misure di difesa a più livelli che si estendono dall'archivio di produzione ai dati di ripristino. I team di sicurezza devono essere pronti ad affrontare le minacce ad ogni livello dello stack tecnologico, compreso il ransomware che si è introdotto silenziosamente nella fase di produzione prima di essere intercettato ora che risiede all'interno di snapshot e backup. Il ransomware avanzato è progettato per sfuggire agli strumenti di prevenzione, spostandosi indisturbato attraverso la produzione, restando al di sotto delle soglie di rilevamento e raggiungendo i dati di backup prima che qualsiasi allarme venga attivato.

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