La République Dominicaine modernise ses passeports électroniques sous la direction du consortium Thales - MIDAS

SANTO DOMINGO, République Dominicaine--(BUSINESS WIRE)--Le Président de la République Dominicaine, via la Direction Générale des Passeports, a introduit le premier passeport électronique du pays dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser et renforcer la sécurité nationale.

Le nouveau document a été développé par un partenariat entre Thales, leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial, de la Cybersécurité et du Digital, et Midas Dominicanas, un groupe d’investissement dominicain spécialisé dans la gestion globale de projets technologiques dans la région. Ensemble, ces deux entreprises garantiront une délivrance des passeports plus sécurisée, fiable et conforme aux normes internationales.

Visant à renforcer à la fois le système d’identité du pays tout en améliorant la sécurité et l’efficacité des déplacements, le projet introduira et personnalisera des passeports électroniques en République Dominicaine, en utilisant des technologies avancées afin de garantir l’authenticité et la protection de chaque document. Cette technologie repose sur une combinaison de dispositifs de sécurité physiques et numériques, incluant une page de données en polycarbonate avec une puce électronique intégrée. Agissant tel un coffre-fort numérique, la puce stocke de manière sécurisée les informations personnelles et biométriques du titulaire, telles que ses empreintes digitales et sa photo, et permet de vérifier électroniquement l’identité du passager à chaque étape de son parcours.

En combinant plusieurs caractéristiques de sécurité avancées, cette nouvelle génération de document protège avant tout l’identité de chaque individu. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande tranquillité d’esprit, des contrôles biométriques plus rapides et plus précis, ainsi qu’une expérience de voyage plus fluide.

En parallèle du document lui-même, Thales apportera des services de cybersécurité supplémentaires garantissant que les données des citoyens soient protégées. La solution avancée de “détection et réponse” de Thales surveillera en continu les potentielles cybermenaces au sein des centres de données impliqués dans le projet, offrant ainsi une couche supplémentaire de résilience et de confiance.

« Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’identité est bien plus qu’un simple justificatif : elle est la clé pour accéder à des services essentiels de manière sécurisée et efficace. Nous sommes fiers d’accompagner la République Dominicaine dans cette étape vers la modernisation digitale, en proposant des solutions d’identité fiables qui associent des technologies biométriques de pointe aux normes de sécurité les plus élevées. Grâce à cette mise en œuvre, nous contribuons à construire un écosystème d’identité solide, durable et interopérable à l’échelle mondiale, qui favorise la confiance du public, encourage l’inclusion et optimise les services pour tous les citoyens dominicains. » Nathalie Gosset, Vice-Présidente Identité et Biométrie chez Thales.

« Nous sommes honorés de contribuer avec notre expertise locale à ce projet phare, qui fournit aux citoyens dominicains un des documents de voyage les plus sécurisés et avancés du monde. En travaillant aux côtés de Thales, nous veillons à ce que le nouveau passeport électronique associe des technologies de pointe à une protection robuste des données personnelles. Cette collaboration reflète notre engagement en faveur de solutions numériques innovantes et fiables pour la République Dominicaine. » Luis Marrero, Vice-Président des Opérations chez Midas Dominicana.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.