La República Dominicana avanza en la modernización de los pasaportes electrónicos bajo el liderazgo del consorcio Thales-MIDAS

SANTO DOMINGO, República Dominicana--(BUSINESS WIRE)--La Presidencia de la República Dominicana, a través de la Dirección General de Pasaportes, emitió el primer pasaporte electrónico del país como parte de su estrategia para modernizar y fortalecer la seguridad nacional.

Este nuevo documento fue desarrollado en colaboración con Thales, líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial, ciberseguridad y digital, y Midas Dominicana, empresa dominicana especializada en la gestión integral de proyectos tecnológicos en la región. Juntas, ambas empresas garantizarán un pasaporte más seguro, confiable y conforme a los estándares internacionales.

El proyecto está destinado a implementar y personalizar los pasaportes electrónicos del país, utilizando tecnologías avanzadas para garantizar la autenticidad y la protección de cada documento, al tiempo que refuerza el sistema de identidad nacional y mejora la seguridad y la eficiencia de los viajes. Para ello, utiliza una combinación de elementos de seguridad físicos y digitales, entre los que se incluye una página de datos de policarbonato con un chip electrónico integrado. El chip, que actúa a modo de caja fuerte digital, almacena de forma segura la información personal y biométrica del titular, como huellas dactilares y una foto, y puede verificarse electrónicamente en cada etapa del viaje del pasajero.

Puesto que combina características de seguridad avanzadas, esta nueva generación de documentos protege, ante todo, la identidad de cada individuo. Para los ciudadanos, significa mayor tranquilidad y controles biométricos más rápidos y precisos, además de una experiencia de viaje más cómoda y fluida.

Además del documento en sí, Thales aportará servicios adicionales de ciberseguridad para garantizar la protección de los datos de los ciudadanos. De hecho, la avanzada solución de “detección y respuesta” de Thales realizará un monitoreo forma continua de las posibles amenazas cibernéticas en todos los centros de datos que participan en el proyecto, lo que proporcionará un nivel adicional de resiliencia y confianza.

“En el mundo digital en que vivimos, la identidad es mucho más que una simple credencial, es la clave para acceder a servicios esenciales de forma segura y eficiente. Estamos orgullosos de apoyar a la República Dominicana en este paso hacia la modernización digital, ofreciendo soluciones de identidad confiables que combinan tecnología biométrica de vanguardia con los más altos estándares de seguridad. Con esta implementación, ayudamos a construir un ecosistema de identidad sólido, sostenible y globalmente interoperable que promueva la confianza pública, impulse la inclusión y optimice los servicios para todos los ciudadanos dominicanos”, declaró Nathalie Gosset, vicepresidenta de Identidad y Biometría de Thales.

“Estamos orgullosos de poder aportar nuestra experiencia local a este proyecto emblemático, que proporciona a los ciudadanos dominicanos uno de los documentos de viaje más avanzados y seguros del mundo. En colaboración con Thales, nos aseguramos de que el nuevo pasaporte electrónico combine tecnología de última generación con una sólida protección de los datos personales. Esta colaboración refleja nuestro compromiso con soluciones digitales innovadoras y confiables para la República Dominicana”, señaló Luis Marrero, vicepresidente de Operaciones de Midas Dominicana.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial, cibernético y digital. Su cartera de productos y servicios innovadores ayuda a abordar varios desafíos importantes, como soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.

El Grupo asigna 4500 millones de euros por año en investigación y desarrollo en áreas clave, particularmente en entornos críticos como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica y tecnologías de nube.

Thales tiene más de 85.000 empleados en 65 países. En 2025, el Grupo generó ventas por 22.100 millones de euros.

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