Xsolla y Stevenage FC lanzan una campaña benéfica junto con SpecialEffect para que los videojuegos sean accesibles para todos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio de videojuegos global que ayuda a que los desarrolladores lancen, hagan crecer y moneticen sus juegos, se ha aliado con Stevenage FC para lanzar una campaña benéfica junto con SpecialEffect en el Reino Unido con el objetivo de ayudar a que todos tengan la posibilidad de disfrutar de videojuegos.

A través de la alianza oficial con Stevenage FC, Xsolla dona la indumentaria para el encuentro del 6 de abril contra Blackpool. SpecialEffect será la marca de publicidad de indumentaria principal del encuentro y recibirá un porcentaje de las ventas de casacas hasta el día del encuentro y durante el resto de la temporada. Xsolla igualará las donaciones recibidas por las ventas de casacas con el objetivo de utilizar los fondos para proporcionar un máximo de 50 entornos accesibles a jugadores discapacitados cuando finalice la temporada 2025-2026, y también para asistir a los programas de preparación para el 50.° aniversario de Stevenage FC en la temporada 2026-2027.

Este programa refuerza el compromiso de Xsolla para impulsar un cambio positivo y hacer que los juegos sean accesibles para que todos puedan disfrutar de ellos.

“Los videojuegos son para todos, sin barreras ni límites”, afirmó Berkley Egenes, director de marketing y crecimiento de Xsolla. “Nuestro apoyo a SpecialEffect va en el sentido de nuestra misión de que los videojuegos sean accesibles para todas las personas. Al formar parte de su misión, podemos ayudar a garantizar que cada persona tenga la oportunidad de jugar, conectarse y experimentar la diversión y el sentido de comunidad inherentes de los videojuegos”.

“El club está estrechamente vinculado con los usuarios de videojuegos, por lo que esta alianza es natural para nosotros”, indicó Stuart Dinsey, director de Stevenage FC“. El trabajo que hace SpecialEffect es realmente transformador: ayudar a que las personas combatan el aislamiento a través de tecnologías de seguimiento ocular, controladores personalizados, terapeutas ocupacionales y mucho más. Apelaremos a nuestro alcance cada vez mayor para apoyar estas iniciativas”.

Liam Lawler, gerente de alianzas de SpecialEffect, añadió: “Estamos realmente muy agradecidos y honrados de haber sido elegidos como socio benéfico de Stevenage FC. La generosidad de Xsolla con su donación de 50 entornos accesibles y la ubicación de privilegio de SpecialEffect en la tercera casaca es un potente testimonio de nuestra misión compartida para lograr que los juegos sean más accesibles. La presencia en la tercera casaca es una plataforma importante para generar conciencia y reunir fondos vitales. Estamos muy contentos de trabajar juntos para generar un impacto duradero en la cada vez más numerosa comunidad de usuarios de videojuegos con discapacidades, con la SpecialEffect trabaja y colabora”.

Para obtener más información sobre la campaña benéfica y la forma en que Xsolla ayuda a que los juegos sean accesibles para todos, visite https://xsolla.pro/charity-campaign

Para ver el impacto que los juegos tienen en las personas y en todo el mundo, mire la historia de Rodney: https://xsolla.pro/RodneysStory

Para comprar la casaca SpecialEffect de Stevenage FC, visite https://xsolla.pro/shop-kit

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

Acerca de SpecialEffect

SpecialEffect, una entidad benéfica con sede en el Reino Unido, vuelve a colocar la diversión y la inclusión en las vidas de las personas con discapacidades físicas ayudándoles a jugar videojuegos. No hay una manera universal de lograrlo, por lo que nuestro equipo de evaluación integrado por especialistas vincula o modifica tecnologías para crear y facilitar, con el objetivo de que público de todas las edades disfrute de los juegos que aman con todas sus capacidades. Compartimos todo lo que aprendemos a través de asesoramiento y recursos de accesibilidad para jugadores y desarrolladores en todo el mundo, y toda nuestra asistencia es completamente gratuita. Nuestro objetivo es simple: hacer todo lo que haga falta para elevar la calidad de vida de la mayor cantidad de jugadores discapacitados posibles en todo el mundo. Más información en http://www.specialeffect.org.uk

Acerca de Stevenage FC

Stevenage Football Club, fundado en 1976, es un club de fútbol profesional ubicado en Hertfordshire, Inglaterra, que actualmente compite en la EFL League One. Stevenage FC tiene una orgullosa historia de logros deportivos y extradeportivos y es reconocido por su fuerte orientación hacia la comunidad y apasionada fanaticada. El compromiso con la excelencia del club se extiende más allá del fútbol, ya que participa activamente en numerosas actividades comunitarias y benéficas. stevenagefc.com

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