Omnes se asocia con Apex Group para tokenizar un bono estructurado de minería institucional de bitcoin en Base

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Omnes ha anunciado hoy una colaboración estratégica con Apex Group, un proveedor líder internacional de servicios financieros con más de 3,5 billones de dólares en activos gestionados, para tokenizar su producto estrella, el Omnes Mining Note «OMN». El OMN es un título estructurado de grado institucional respaldado por el hashrate de bitcoin, que se emitirá y gestionará en Base Chain, la capa 2 de Ethereum en fase de desarrollo en Coinbase, aprovechando Apex Digital 3.0 para ofrecer servicios integrales de tokenización, administración y transferencia como una solución totalmente integrada de extremo a extremo.

El OMN ofrece a los inversores profesionales no estadounidenses una exposición económica directa a la nueva producción de bitcoins, medida en hashrate, que es la potencia computacional utilizada para validar transacciones y generar bitcoins, sin las complejidades operativas que supone gestionar la infraestructura minera, el hardware y el consumo energético, ni los obstáculos normativos.

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