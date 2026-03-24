EnergyCell 5 de OutBack Power ahora aprobado a través del programa LUMA
EnergyCell 5 de OutBack Power ahora aprobado a través del programa LUMA
COMMERCE, Texas--(BUSINESS WIRE)--OutBack Power, proveedor confiable de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía y respaldo eléctrico, anunció hoy que su sistema de baterías apilable EnergyCell™ 5 (EC5) ya cuenta con certificación para su uso en Puerto Rico a través del programa de LUMA Energy. Esta certificación permite una mayor implementación de los sistemas EnergyCell 5 en la isla y respalda el suministro de energía de respaldo confiable y resiliencia energética a largo plazo para clientes residenciales y comerciales.
“La certificación de EnergyCell 5 en Puerto Rico representa un paso importante para ampliar el acceso a almacenamiento de energía confiable y escalable”, afirmó Randy Taylor, General Manager en OutBack Power.Share
La certificación confirma que EnergyCell 5 cumple con los requisitos técnicos y del programa necesarios para su instalación dentro del entorno energético regulado de Puerto Rico, lo que representa un logro importante para instaladores, distribuidores y diseñadores de sistemas que buscan una plataforma de almacenamiento modular y escalable, preparada para las condiciones reales de la isla.
Expansión del almacenamiento energético confiable en Puerto Rico
A medida que Puerto Rico continúa priorizando la resiliencia de la red y la confiabilidad energética, propietarios de viviendas y empresas invierten cada vez más en soluciones de almacenamiento comprobadas, expandibles y diseñadas para ofrecer respaldo efectivo. Con EnergyCell 5 ahora aprobado bajo el programa de LUMA, los instaladores pueden especificar e implementar con confianza un sistema de baterías apilable diseñado para crecer según evolucionen las necesidades del cliente.
Beneficios clave para instaladores, distribuidores y diseñadores de sistemas:
- Arquitectura modular y apilable para dimensionamiento flexible del sistema
- Certificación para Puerto Rico bajo los requisitos del programa LUMA
- Desempeño comprobado para aplicaciones de respaldo e interacción con la red
- Integración amigable para el instalador con monitoreo y visibilidad del sistema
- Acceso a documentación técnica y soporte de OutBack Power
Esta certificación refuerza el compromiso de OutBack Power de ofrecer soluciones de almacenamiento confiables, diseñadas para entornos exigentes, y de apoyar la independencia energética donde la resiliencia es una prioridad.
Declaración de OutBack Power
“La certificación de EnergyCell 5 en Puerto Rico representa un paso importante para ampliar el acceso a almacenamiento de energía confiable y escalable”, afirmó Randy Taylor, General Manager en OutBack Power. “EnergyCell 5 fue diseñado para ofrecer flexibilidad, durabilidad y desempeño, cualidades esenciales para el respaldo eléctrico en regiones donde la resiliencia no es opcional”.
Certificación y disponibilidad
El sistema de baterías apilable EnergyCell 5 ahora está certificado para instalación en Puerto Rico bajo los requisitos aplicables del programa LUMA, respaldando una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento residencial y comercial.
Recursos y soporte para instaladores
OutBack Power ofrece documentación técnica integral, orientación en diseño de sistemas y soporte para instaladores, con el objetivo de facilitar implementaciones exitosas y un desempeño sólido a largo plazo.
Acerca de OutBack Power
OutBack Power desarrolla soluciones avanzadas de conversión de energía y almacenamiento, diseñadas para ofrecer confiabilidad, flexibilidad y desempeño sostenido. Profesionales en todo el mundo confían en los sistemas OutBack para construir soluciones energéticas resilientes adaptadas a condiciones reales de operación.
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Caleigh Oglesby
caleigh.oglesby@energyaccessinnovations.com