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NetApp和Elastio宣布建立合作夥伴關係，以提供縱深防禦勒索軟體的韌性

強大的網路韌性既需要邊界防禦，也需要儲存層的內建安全措施

加州聖荷西，舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 與Elastio攜手，協助企業透過從生產儲存延伸至復原資料的多層防禦體系，增強其網路韌性。安全團隊必須做好準備因應技術堆疊每一層的威脅，包括那些在被發現之前靜悄悄地潛入生產環境，如今卻藏匿於快照和備份中的勒索軟體。高級勒索軟體經過精心設計，能夠繞過防禦工具，悄無聲息地在生產環境中傳播，始終保持在檢測閾值以下，並在任何警報觸發之前攻擊備份資料。

「在遷移基礎設施的過程中，確保擁有合適的備份安全和保障級別至關重要。」Crane WW Logistics的IT基礎設施副總裁暨資安長Marc Crudgington表示，「Elastio從一開始就對我們的備份進行持續檢查，讓我們對自身的恢復能力充滿信心。這正是我們始終堅持的標準。」

雙方正將Elastio的可驗證復原控制（Provable Recovery Control）技術嵌入到NetApp勒索軟體復原服務（Ransomware Resilience Service）中，並以「Elastio提供技術支援」的形式呈現，同時也增加了對快照的深度檔案檢查功能。整合後的該服務能夠提供從勒索軟體偵測到復原的端對端韌性，並採用經過持續驗證且未受感染的還原點。

「在制定全面的網路安全策略時，儲存必須納入考量。」NetApp資深副總裁暨資料服務部總經理Gagan Gulati表示，「我們在資料所在之處進行保護，並將儲存列為優先事項，以對抗勒索軟體等網路威脅。然而，企業韌性與營運連續性的風險過高，無法僅仰賴單一防禦層。透過與Elastio合作，我們為企業提供了另一項工具，以保護其最關鍵的資產：數據。」

NetApp勒索軟體復原服務中的全新防護層

  • NetApp勒索軟體復原服務：即時偵測並遏制資料層的勒索軟體，創造不可竄改的快照，指導復原過程，並持續評估ONTAP®環境中的勒索軟體狀況。本服務包含透過自主勒索軟體防護（ARP）實現的行為偵測。
  • Elastio可驗證復原控制：對ONTAP快照進行深度檔案檢查，偵測零日勒索軟體、預置惡意軟體以及繞過邊界控制的隱藏性損壞。無需代理，即可持續識別最後已知的未受感染還原點。

透過此次合作，雙方將Elastio可驗證復原控制直接嵌入到NetApp勒索軟體復原服務中，無需單獨採購，也無需更改架構，從而增強客戶的網路韌性。

「大多數組織往往在最糟糕的時刻，也就是事件正在發生之際，才發現其復原資料已遭洩漏。」Elastio執行長Naj Husain表示，「到那時，備份資料是否完好無損的問題已不再是理論上的考量。這套整合解決方案將持續以解決這個問題為己任，防患於未然。」

何時面市

由Elastio提供技術支援的NetApp勒索軟體復原服務計劃將在不久的將來面市。有意提前體驗的企業可聯繫其NetApp或Elastio 代表，評估其當前的復原狀況。

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

了解更多 www.netapp.com 或关注我们在 X, LinkedIn, Facebook, 和 Instagram.

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

關於Elastio

Elastio所提供的「主動式網路復原」（Active Cyber Resilience）是一套建立在單一原則上的安全哲學：復原能力必須持續驗證，而非僅透過定期測試或單純假設來確認。Elastio Hunt Engine會對即時資料、複製資料及備份資料進行深度檔案檢查，以偵測那些已躲過防禦與偵測工具的勒索軟體及惡意軟體。這是您能夠驗證的復原能力。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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