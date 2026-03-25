Xsolla et le Stevenage FC lancent une campagne caritative en collaboration avec SpecialEffect pour rendre le jeu vidéo accessible à tous

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société mondiale de commerce de jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, s’est associée au Stevenage FC pour lancer une campagne caritative avec SpecialEffect au Royaume-Uni, une association caritative qui se consacre à aider chacun à pouvoir profiter des jeux vidéo.

Dans le cadre du partenariat officiel avec le Stevenage FC, Xsolla fait don des tenues pour le match du 6 avril contre Blackpool. SpecialEffect sera la marque principale des tenues pour ce match et recevra un pourcentage des ventes de maillots avant le match et tout au long du reste de la saison. Xsolla versera une somme équivalente aux dons issus des ventes de maillots, dans le but d’utiliser ces fonds pour fournir jusqu’à 50 configurations accessibles à des joueurs en situation de handicap à la fin de la saison 2025-2026, et pour soutenir les programmes menant à la saison du 50e anniversaire du Stevenage FC en 2026-2027.

Ce programme reflète l’engagement de Xsolla à favoriser un changement positif et à rendre les jeux accessibles à tous.

« Le jeu vidéo est pour tout le monde : sans barrières, sans limites », a indiqué Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Soutenir SpecialEffect s’inscrit dans notre mission de rendre le jeu vidéo accessible à tous. En nous associant à leur mission, nous pouvons contribuer à garantir que chacun ait la possibilité de jouer, de créer des liens et de découvrir la joie et l’esprit communautaire que procurent les jeux vidéo. »

« Le club entretient des liens étroits avec les joueurs, c’est donc un partenariat naturel pour nous », a indiqué Stuart Dinsey, directeur du Stevenage FC. « Le travail de SpecialEffect est véritablement transformateur : il aide les citoyens à lutter contre l’isolement grâce à la technologie de suivi du regard, à des manettes sur mesure, à des ergothérapeutes, et bien plus encore. Nous mettrons à profit notre audience sans cesse croissante pour soutenir cette cause. »

Liam Lawler, responsable des partenariats chez SpecialEffect, a ajouté : « Nous sommes extrêmement reconnaissants et honorés d’avoir été choisis comme partenaire caritatif du Stevenage FC. La générosité dont fait preuve Xsolla en faisant don de 50 configurations accessibles et en plaçant SpecialEffect au premier plan sur le troisième maillot témoigne avec force de notre mission commune visant à rendre le jeu vidéo accessible. La présence sur le troisième maillot constitue une formidable plateforme pour lever des fonds essentiels et sensibiliser le public. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour avoir un impact durable sur le nombre croissant de jeunes joueurs en situation de handicap avec lesquels SpecialEffect travaille et qu’il aide. »

Pour plus d’informations sur la campagne caritative et sur la manière dont Xsolla contribue à rendre le jeu vidéo accessible à tous, veuillez consulter : https://xsolla.pro/charity-campaign.

Pour découvrir l’impact des jeux sur les citoyens, regardez l’histoire de Rodney : https://xsolla.pro/RodneysStory.

Pour acheter le maillot SpecialEffect du Stevenage FC, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/shop-kit.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de SpecialEffect

L'association caritative britannique SpecialEffect redonne du plaisir et favorise l'inclusion dans la vie des citoyens en situation de handicap physique en les aidant à jouer aux jeux vidéo. Il n'existe pas de solution unique pour y parvenir ; c'est pourquoi notre équipe d'évaluation spécialisée adapte ou modifie la technologie afin de créer et de prêter des configurations de commandes de jeu véritablement personnalisées, permettant ainsi aux citoyens de tous âges de jouer aux jeux qu'ils aiment en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Nous partageons tout ce que nous apprenons par le biais de conseils et de ressources sur l'accessibilité destinés aux joueurs et aux développeurs du monde entier, et l'ensemble de notre soutien est entièrement gratuit. Notre objectif est simplement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la qualité de vie du plus grand nombre possible de joueurs en situation de handicap à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.specialeffect.org.uk.

À propos du Stevenage FC

Le Stevenage Football Club, fondé en 1976, est un club de football professionnel basé dans le Hertfordshire, en Angleterre. Le club évolue actuellement en EFL League One. Le Stevenage FC peut se prévaloir d’une fière histoire de succès sur et en dehors du terrain et est connu pour son fort ancrage communautaire et ses supporters passionnés. L’engagement du club en faveur de l’excellence va au-delà du football, puisqu’il participe activement à de nombreuses activités communautaires et caritatives. stevenagefc.com.

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