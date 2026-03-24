NetApp与Commvault达成战略联盟，升级网络韧性解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)与企业级统一韧性领域的领军企业Commvault (NASDAQ: CVLT)今日宣布达成战略联盟，将共同推出一款功能强大的集成式企业数据保护和网络韧性解决方案。该统一解决方案可为本地和云环境中的客户提供韧性保障、安全防护和快速恢复能力，让企业确信其数据始终可用、不可篡改且可恢复。

NetApp首席商务官Dallas Olson表示：“此次联盟彰显了NetApp和Commvault在快速发展的网络韧性与数据保护市场中的领先地位。我们携手帮助客户打造智能且安全的基础设施，让他们无论数据存储在何处，都能对数据的可用性、安全性和可恢复性充满信心，同时扩大我们共同的市场覆盖范围，在这一高需求领域实现增长。”

在AI驱动的时代，非结构化关键任务数据正以前所未有的规模增长，企业纷纷重构其网络韧性战略。随着分析、AI、视频和物联网工作负载激增，韧性保障已不能再是被动响应。从勒索软件和网络威胁中恢复必须具备快速响应、自动化执行和本质安全的特性。如今，规模化的韧性保障已成为支持合规、确保业务连续性和获取竞争优势的基础，而非可选项。

此次联盟通过统一的网络检测和勒索软件恢复功能，满足了企业规模化提升韧性的关键需求。Commvault拥有领先的韧性保障、防护和恢复能力，NetApp则提供内置智能和AI驱动勒索软件检测的企业级数据平台，双方将两者结合，打造出一款具有高度差异化优势的端到端网络韧性解决方案。

NetApp数据服务高级副总裁兼总经理Gagan Gulati表示：“企业往往在勒索软件等网络攻击扩散到主系统和备份系统后才发现，导致影响范围扩大、停机时间延长且无法达成恢复时间目标。Commvault和NetApp的联盟让客户能够进一步实时防御勒索软件攻击并从中恢复，满足合规要求，同时帮助确保混合环境下的业务连续性。通过结合成熟的韧性保障能力与内置的检测和响应功能，我们共同的客户可以放心，无论其数据存储在何处，都能保持可用、受到保护且可恢复。”

搭载NetApp自主勒索软件防护(ARP)的闭环恢复架构

通过此次联盟，NetApp和Commvault共同推出闭环恢复架构，将早期勒索软件检测信号与规模化的自动化验证恢复工作流程相结合。这种方法可以简化恢复点目标(RPO)，帮助企业采用韧性运营(ResOps)战略，更主动地防御网络攻击。在主存储上集成NetApp由AI驱动的ARP，再搭配Commvault的威胁感知备份和合成恢复功能，企业可最大限度减少数据丢失，加速全面恢复，并在最关键的时刻重获运营信心。此外，这款联合产品还能帮助客户缩短回滚窗口，改善数据保存效果，更快恢复运营并降低停机成本。

未来的联合创新将包括利用NetApp ONTAP恢复技术作为目标，进一步减少数据丢失并显著提升恢复速度。

Commvault首席技术与AI官Pranay Ahlawat表示：“企业构建网络韧性的第一步，是能够可信且快速地实现恢复。Commvault和NetApp携手在数据源头附近检测潜在攻击，并做出可信的恢复决策，实现大规模、快速、彻底且完整的数据恢复。我们共同的客户可以放心地进行创新，确信其数据和业务在面临中断时能够保持韧性。”

如需了解更多关于NetApp及其与Commvault的全新合作的信息，欢迎于3月23日至26日前往旧金山举行的RSA大会并莅临NetApp的S-2439号展位。

更多资源

关于Commvault

Commvault (NASDAQ: CVLT)是企业级统一韧性领域的领军企业。在不断演变的威胁环境中，Commvault通过一个云原生、AI赋能的平台，统一数据安全、身份韧性和网络恢复能力，让客户随时做好应对准备。客户信赖Commvault能够实现最快、最完整的恢复——不仅是数据，更是整个业务。Commvault专为智能代理型企业打造，还能帮助企业安全拥抱AI，同时防范AI驱动的威胁。

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

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