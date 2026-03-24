Omnes s'associe à Apex Group pour tokeniser un titre structuré institutionnel lié au minage de Bitcoin sur Base

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Omnes a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Apex Group, un prestataire mondial de services financiers de premier plan gérant plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs, afin de tokeniser son produit phare, l'Omnes Mining Note « OMN ». L'OMN est un titre structuré de qualité institutionnelle adossé au hashrate Bitcoin, qui sera émis et géré sur la Base Chain, la couche L2 d'Ethereum en incubation chez Coinbase, en s'appuyant sur Apex Digital 3.0 pour des services exhaustifs de tokenisation, d'administration et d'agence de transfert, sous la forme d'une solution de bout en bout entièrement intégrée.

L’OMN offre aux investisseurs professionnels non américains une exposition économique directe à la nouvelle production de Bitcoin mesurée en hashrate, c’est-à-dire la puissance de calcul utilisée pour valider les transactions et produire des Bitcoins, sans les complexités opérationnelles liées à la gestion de l’infrastructure minière, du matériel, de l’énergie ou des obstacles réglementaires. Émis sous la forme d’un titre de créance garanti au Luxembourg, l’OMN tokenisé combine une structure financière traditionnelle avec des fonctionnalités basées sur la blockchain, notamment la transférabilité sur la chaîne entre investisseurs professionnels figurant sur une liste blanche.

Emmanuel Montero, président-directeur général d’Omnes, a indiqué :

« Le minage de Bitcoin est le seul mécanisme qui crée de nouveaux bitcoins par le biais de l’émission de protocole. Cela se distingue économiquement des stratégies de rendement qui reposent sur la redistribution de bitcoins existants. Grâce à l’Omnes Mining Note, nous transformons ce processus de production à forte intensité opérationnelle en un instrument financier structuré adossé à une infrastructure minière à l’échelle industrielle. »

Peter Hughes, fondateur et président-directeur général d’Apex Group, a ajouté :

« La tokenisation offre aux investisseurs une mobilité et une utilité que les titres traditionnels ne peuvent pas offrir. Les investisseurs qualifiés peuvent transférer des OMN sur la chaîne et, à terme, les utiliser potentiellement comme forme de garantie dans le cadre de prêts autorisés sans vendre l’actif. Cela renforce la liquidité tout en offrant à Omnes une structure plus évolutive et distribuable à l’échelle mondiale. »

Jesse Pollak, directeur de Base, a commenté :

« L’introduction sur Base d’un produit de dette réglementé adossé à l’exploitation minière est une grande victoire. Cela prouve que la finance sur la chaîne de blocs ne concerne pas uniquement les actifs natifs de la cryptomonnaie, mais également les infrastructures industrielles du monde réel. Nous sommes ravis de voir davantage d’acteurs combler le fossé entre l’industrie lourde et l’économie sur la chaîne de blocs afin de rendre le système financier plus transparent et plus accessible. »

Notes à l’intention des rédacteurs

Clauses de non-responsabilité

Le présent communiqué a un caractère informatif uniquement et ne constitue pas, ni ne doit être interprété comme, une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres dans quelque juridiction que ce soit.

L’Omnes Mining Note (« OMN ») est réservée aux investisseurs qui remplissent certaines conditions d’éligibilité. Les investisseurs devront fournir des informations personnelles et financières afin de confirmer leur conformité aux lois applicables, y compris les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de connaissance du client (KYC). Aucun investissement ne doit être effectué avant que le mémorandum d'offre et les documents connexes, disponibles sur demande, aient été soigneusement examinés et compris.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos d'Omnes

Omnes est une société mondiale de technologie financière pionnière dans l'accès institutionnel au rendement du Bitcoin par le biais de la production de Bitcoin. Grâce à son cadre de titrisation luxembourgeois, Omnes offre une exposition on-chain, axée sur la conformité, au hashrate de Bitcoin tokenisé via l'Omnes Mining Note (OMN), un produit structuré conçu pour les investisseurs professionnels, les allocataires souverains et les gestionnaires d'actifs institutionnels. Basée à Abu Dhabi et présente en Europe et au Moyen-Orient, Omnes met en place la couche financière fondamentale de l'économie Bitcoin.

www.omnes.io

About Apex Group

Apex Group s’engage à favoriser une évolution positive dans le secteur des services financiers tout en soutenant la croissance et les ambitions des gestionnaires d’actifs, des allocataires, des institutions financières et des family offices. Fondé aux Bermudes en 2003, le groupe n’a cessé de révolutionner le secteur grâce à ses investissements dans l’innovation et les talents.

Aujourd'hui, Apex Group donne le ton dans le domaine des services de gestion de fonds et d'actifs et se distingue par sa solution unique à source unique et sa plateforme unifiée couvrant toutes les classes d'actifs, qui prend en charge l'ensemble de la chaîne de valeur, exploite des technologies innovantes de pointe et bénéficie d'une expertise transfrontalière apportée par une équipe de direction de longue date et plus de 13 000 professionnels hautement intégrés.

Apex Group domine le secteur grâce à une gamme de services étendue et inégalée, comprenant la levée de capitaux, la gestion d’entreprise et d’affaires, l’administration de fonds et d’investisseurs, l’administration de portefeuilles et d’investissements, l’ESG, le soutien aux marchés de capitaux et aux transactions, ainsi que des solutions numériques et d’intelligence artificielle. Ces services sont adaptés à chaque client et fournis tant au niveau du Groupe que par l’intermédiaire de marques filiales spécialisées.

La Fondation Apex, une entité à but non lucratif, incarne l'engagement passionné du Groupe en faveur d'un changement durable.

www.apexgroup.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.