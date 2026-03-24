Omnes geht Partnerschaft mit Apex Group ein, um strukturierte Anleihe für institutionelles Bitcoin-Mining auf Base zu tokenisieren

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Omnes gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Apex Group bekannt, einem weltweit führenden Finanzdienstleister mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Billionen US-Dollar, um seine Flaggschiff-Anleihe „OMN“ zu tokenisieren. Die OMN ist eine strukturierte Anleihe für institutionelle Anleger, die durch Bitcoin-Hashrate besichert ist und auf der Base Chain, der bei Coinbase inkubierten Ethereum-L2-Blockchain, ausgegeben und verwaltet wird. Dabei nutzt sie Apex Digital 3.0 für umfassende Tokenisierungs-, Verwaltungs- und Transferagentur-Dienstleistungen als vollständig integrierte End-to-End-Lösung.

Die OMN bietet professionellen Anlegern außerhalb der USA ein direktes wirtschaftliches Engagement in der neuen Bitcoin-Produktion, gemessen an der Hashrate – also der Rechenleistung, die zur Validierung von Transaktionen und zur Schaffung von Bitcoin verwendet wird –, ohne die operativen Komplexitäten der Verwaltung von Mining-Infrastruktur, Hardware und Energie sowie ohne regulatorische Hürden. Die tokenisierte OMN wird als besicherte Schuldverschreibung in Luxemburg begeben und kombiniert traditionelle Finanzstrukturen mit Blockchain-basierten Funktionen, einschließlich der Übertragbarkeit innerhalb der Blockchain unter professionellen Anlegern auf der Whitelist.

Emmanuel Montero, Chief Executive Officer von Omnes, sagte:

„Bitcoin-Mining ist der einzige Mechanismus, der durch die Ausgabe im Rahmen des Protokolls neue Bitcoins schafft. Dies unterscheidet sich wirtschaftlich von Renditestrategien, die auf der Umverteilung bestehender Bitcoins beruhen. Durch die Omnes Mining Note wandeln wir diesen betrieblich intensiven Produktionsprozess in ein strukturiertes Finanzinstrument um, das durch Mining-Infrastruktur im industriellen Maßstab abgesichert ist.“

Peter Hughes, Gründer und CEO der Apex Group, fügte hinzu:

„Die Tokenisierung bietet Anlegern Mobilität und Nutzen, die traditionelle Wertpapiere nicht bieten können. Qualifizierte Anleger können OMN auf der Blockchain übertragen und es im Laufe der Zeit potenziell als eine Form von Sicherheit bei genehmigten Kreditgeschäften nutzen, ohne den Vermögenswert zu verkaufen. Dies erhöht die Liquidität und verleiht Omnes gleichzeitig eine skalierbarere und global verteilbare Struktur.“

Jesse Pollak, Leiter von Base, kommentierte:

„Ein reguliertes, durch Bergbau besichertes Schuldprodukt auf Base zu bringen, ist ein großer Erfolg. Es beweist, dass On-Chain-Finanzierung nicht nur für Krypto-native Vermögenswerte gedacht ist – sondern auch für reale industrielle Infrastruktur. Wir freuen uns darauf, dass mehr Entwickler die Lücke zwischen der Schwerindustrie und der On-Chain-Wirtschaft schließen, um das Finanzsystem transparenter und zugänglicher zu machen.“

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Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar und darf auch nicht als solches ausgelegt werden.

Die Omnes Mining Note („OMN“) ist auf Anleger beschränkt, die bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Anleger müssen persönliche und finanzielle Informationen vorlegen, um die Einhaltung geltender Gesetze zu bestätigen, einschließlich der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) und zur Kundenidentifizierung (KYC). Es sollten keine Investitionen getätigt werden, bevor das Emissionsprospekt und die zugehörigen Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, gründlich geprüft und verstanden wurden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Über Omnes

Omnes ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Pionierarbeit beim institutionellen Zugang zu Bitcoin-Erträgen durch Bitcoin-Produktion leistet. Über sein luxemburgisches Verbriefungsmodell bietet Omnes über die Omnes Mining Note (OMN) – ein strukturiertes Produkt, das für professionelle Anleger, staatliche Allokatoren und institutionelle Vermögensverwalter entwickelt wurde – ein On-Chain-Engagement in tokenisierte Bitcoin-Hashrate, bei dem Compliance an erster Stelle steht. Mit Hauptsitz in Abu Dhabi und Niederlassungen in ganz Europa und dem Nahen Osten baut Omnes die grundlegende Finanzschicht für die Bitcoin-Wirtschaft auf.

www.omnes.io

Über die Apex Group

Die Apex Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, positive Veränderungen im Finanzdienstleistungssektor voranzutreiben und gleichzeitig das Wachstum und die Ambitionen von Vermögensverwaltern, Allokatoren, Finanzinstituten und Family Offices zu unterstützen. Die 2003 auf Bermuda gegründete Gruppe hat die Branche durch ihre Investitionen in Innovation und Talente kontinuierlich revolutioniert.

Heute gibt die Apex Group das Tempo im Fonds- und Asset-Servicing vor und zeichnet sich durch ihre einzigartige Lösung aus einer Hand sowie eine einheitliche, klassenübergreifende Plattform aus, die die gesamte Wertschöpfungskette unterstützt, führende innovative Technologien nutzt und von der länderübergreifenden Expertise eines langjährigen Managementteams und über 13.000 eng verzahnter Fachkräfte profitiert.

Die Apex Group ist branchenführend mit einem breiten und unübertroffenen Leistungsspektrum, das Kapitalbeschaffung, Geschäfts- und Unternehmensführung, Fonds- und Anlegerverwaltung, Portfolio- und Anlageverwaltung, ESG, Kapitalmarkt- und Transaktionsunterstützung sowie digitale und KI-Lösungen umfasst. Diese Dienstleistungen sind auf jeden Kunden zugeschnitten und werden sowohl auf Gruppenebene als auch über spezialisierte Tochtermarken erbracht.

Die Apex Foundation, eine gemeinnützige Einrichtung, steht für das leidenschaftliche Engagement der Gruppe, nachhaltigen Wandel zu fördern.

www.apexgroup.com

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