Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine globale Plattform durch die Aufnahme des Partnerunternehmens Ventum Consulting, einer in Deutschland ansässigen Unternehmensberatung für Geschäftstransformation und Technologie, die sich auf digitale Transformation, Unternehmensagilität, Produktentwicklung, datengesteuerte Innovation und neue Technologien wie KI spezialisiert hat.

Ventum Consulting unterstützt Unternehmen dabei, die Kluft zwischen Wirtschaft und Technologie zu überbrücken, indem es maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Strategie, Prozessoptimierung und IT-Implementierung bereitstellt. Zu den Fachgebieten des Unternehmens zählen Daten und KI, Cybersicherheit, Unternehmensarchitektur, Nachhaltigkeit, Cloud-Transformation und die Förderung agiler Arbeitsweisen – dies ist nur eine Auswahl aus dem umfassenden Leistungsportfolio. Ventum Consulting arbeitet mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Automobilindustrie und Fertigung, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie der öffentliche Sektor, um die digitale Transformation voranzutreiben, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen – und so Unternehmen für das nächste Zeitalter zu rüsten.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, unsere globale Reichweite zu stärken und gleichzeitig unseren Fokus auf Innovation und Kundennähe beizubehalten“, sagte Hajo Börste, Partner bei Ventum Consulting. „Durch eine strukturierte gemeinsame Geschäftsentwicklung und gemeinsame Umsetzungskapazitäten können wir unsere Stärken bündeln, um skalierbare, wirkungsvolle End-to-End-Transformationslösungen bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützen, sich anzupassen und für anhaltenden Erfolg zu positionieren.“

„Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, integrierte Lösungen anzubieten, die Strategie, Technologie und Umsetzung miteinander verbinden“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die fachliche Kompetenz und die Kultur der Zusammenarbeit bei Ventum Consulting ergänzen unsere globale Beratungsplattform und stärken unsere Fähigkeit, Kunden bei der Transformation und Skalierung zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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