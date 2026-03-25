Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia la sua piattaforma globale con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Ventum Consulting, un'azienda di consulenza in materia di trasformazione aziendale e tecnologia con sede in Germania, specializzata in trasformazione digitale, agilità aziendale, sviluppo di prodotti, innovazione basata sui dati e tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale.

Ventum Consulting aiuta le organizzazioni a colmare il divario tra business e tecnologia fornendo soluzioni personalizzate in ambito di strategia, ottimizzazione dei processi e implementazione IT. Le competenze dell'azienda comprendono dati e AI, sicurezza informatica, architettura aziendale, sostenibilità, trasformazione del cloud e abilitazione con metodologie agili, che rappresentano solo alcuni dei servizi offerti nell'ampio portafoglio dell'azienda. Ventum Consulting collabora con clienti in vari settori, tra cui quello automobilistico e manifatturiero, dei servizi finanziari e assicurativi, sanitario e delle scienze della vita, oltre al settore pubblico, per accelerare la trasformazione digitale, migliorare la resilienza operativa e promuovere valore aziendale misurabile, preparando le aziende alla prossima era.

“Collaborare con Andersen Consulting ci consente di rafforzare la nostra portata globale, mantenendo nel contempo la nostra attenzione sull'innovazione e la vicinanza al cliente”, ha dichiarato Hajo Börste, socio di Ventum Consulting. “Attraverso uno sviluppo strutturato congiunto del business e alla condivisione di capacità operative, possiamo unire le forze per fornire soluzioni di trasformazione complete, di grande impatto e scalabili che aiutano le organizzazioni ad adattarsi e posizionarsi per garantire un successo continuo”.

“Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di offrire soluzioni integrate che connettono strategia, tecnologia ed esecuzione”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le competenze tecniche e la cultura collaborativa di Ventum Consulting completano la nostra piattaforma di consulenza globale e potenziano la nostra capacità di aiutare i clienti a trasformarsi e crescere”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.