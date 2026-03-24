Omnes werkt samen met Apex Group om de institutionele gestructureerde Note voor bitcoin-mining op de Base te tokeniseren

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vandaag maakte Omnes een strategisch partnerschap bekend met Apex Group, een vooraanstaande internationale aanbieder van financiële services met meer dan $3,5 biljoen onderhouden activa, om het vlaggenschip "OMN" (Omnes Mining Note) te tokeniseren. De OMN is een gestructureerde note van institutioneel niveau gesteund door Bitcoin-hashrate, uit te geven en te beheren op de Base Chain, de Ethereum L2 incuberend op Coinbase, gebruik makend van Apex Digital 3.0 voor volledige tokenisatie, administratie en transfer agency services als een volledig geïntegreerde end-to-end oplossing.

De OMN verschaft professionele niet-VS beleggers rechtstreekse economische blootstellen aan nieuwe Bitcoin-productie gemeten in hashrate, de rekenkundige kracht gebruikt om transacties te valideren en Bitcoin te produceren, zonder de operationele complexiteiten van het beheer van mining-infrastructuur, hardware, energie of regelgevende hindernissen.

