Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin globale platform med tilføjelsen af samarbejdspartneren Ventum Consulting, der er et forretnings- og teknologikonsulenthus med base i Tyskland, der specialiserer sig i digital transformation, enterprise agility, produktudvikling, datadrevet innovation samt nye teknologier såsom AI.

Ventum Consulting hjælper organisationer med at bygge bro mellem forretning og teknologi ved at levere skræddersyede løsninger inden for strategi, procesoptimering og implementering af it-løsninger. Virksomhedens ekspertise omfatter data og AI, cybersikkerhed, enterprise architecture, bæredygtighed, cloud-transformation samt agile enablement, hvilket kun er et udsnit af deres omfattende serviceportefølje. Ventum Consulting arbejder med kunder på tværs af brancher, herunder bilindustri og produktion, finansielle tjenester og forsikring, sundhedssektoren og life science-industrien samt den offentlige sektor, for at accelerere digital transformation, styrke driftsmæssig robusthed og skabe målbar forretningsværdi – og dermed ruste organisationer til den næste æra.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting styrker vores globale rækkevidde, samtidig med at vi fastholder vores fokus på innovation og nærhed til kunderne," sagde Hajo Börste, partner hos Ventum Consulting. "Gennem struktureret fælles forretningsudvikling og delte leverancekapaciteter kan vi kombinere vores styrker til at levere skalerbare, effektfulde og holistiske transformationsløsninger, der hjælper organisationer med at tilpasse sig og positionere sig for vedvarende succes."

"Dette samarbejde styrker vores evne til at levere integrerede løsninger, der forbinder strategi, teknologi og eksekvering," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Ventum Consultings tekniske ekspertise og samarbejdsorienterede kultur er et supplement til vores globale konsulentplatform og forbedrer vores evne til at hjælpe kunder med at transformere sig og skalere."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende konsulentydelser inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet samt rådgivning på en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

