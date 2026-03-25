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Andersen Consulting与Ventum Consulting达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与Ventum Consulting建立合作关系，进一步拓展其全球平台。Ventum Consulting是一家总部位于德国的商业转型和技术咨询公司，专注于数字化转型、企业敏捷性、产品开发、数据驱动创新，以及AI等新兴技术领域。

Ventum Consulting通过提供战略规划、流程优化和IT实施方面的定制化解决方案，帮助企业弥合业务与技术之间的差距。该公司的专业服务涵盖数据和AI、网络安全、企业架构、可持续发展、云转型和敏捷赋能等领域，而这些只是其全面服务组合中的部分内容。Ventum Consulting服务于多个行业的客户，包括汽车与制造、金融服务与保险、医疗保健与生命科学以及公共部门，助力客户加速数字化转型、增强运营韧性并创造可衡量的商业价值，为企业迈向新时代赋能。

Ventum Consulting合伙人Hajo Börste表示：“与Andersen Consulting的合作让我们能够在扩大全球影响力的同时，继续专注于创新和贴近客户。通过结构化的联合业务开发和共享交付能力，我们可以整合双方优势，提供可扩展、高影响力的端到端转型解决方案，帮助企业适应变化并为持续成功做好准备。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作增强了我们提供连接战略、技术和执行的一体化解决方案的能力。Ventum Consulting的技术专长和协作文化与我们的全球咨询平台形成互补，将进一步提升我们帮助客户实现转型和规模化发展的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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