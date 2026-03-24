OCTO y Volkswagen Group Info Services AG se asocian para la integración de datos de flotas

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO, empresa líder en el ámbito de la telemática, el análisis de datos y las soluciones basadas en IA para seguros y gestión de flotas, anuncia una alianza estratégica con Volkswagen Group Info Services AG. El objetivo de esta colaboración es ampliar las soluciones de datos para los operadores de flotas mediante la integración directa de los datos de los vehículos de las marcas Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Škoda, Seat, Cupra y Audi.

Gracias a esta colaboración, OCTO obtiene acceso directo a los datos de los vehículos de flota de estas seis marcas de Volkswagen. Esto permite ofrecer servicios de movilidad innovadores para los gestores de flotas, entre los que se incluyen la gestión del mantenimiento, la protección contra robos, la gestión de siniestros, la detección de fraudes, el análisis del comportamiento al volante, los informes de actividad, la gestión de la movilidad eléctrica, el uso compartido de vehículos corporativos y muchas otras funciones. Estos servicios utilizan datos como el kilometraje, el consumo de combustible, el estado de los vehículos eléctricos, los mensajes de advertencia y otros parámetros, sin necesidad de instalar hardware adicional.

Innovación a través de la integración de datos

La colaboración entre OCTO y Volkswagen Group Info Services AG simplifica la integración de datos y garantiza que los clientes puedan utilizar de forma eficiente y segura todos los datos relevantes de la flota. Todos los procesos cumplen íntegramente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para garantizar los más altos estándares de protección y seguridad de los datos.

Declaraciones sobre la asociación

«Nuestra colaboración con Volkswagen Group Info Services AG supone un paso importante en la optimización de las soluciones de movilidad basadas en datos para nuestros clientes. Al obtener acceso directo a los datos de los fabricantes de equipos originales, podemos ofrecer a nuestros clientes una gestión de flotas aún mejor y una mayor eficiencia, sin necesidad de instalar hardware adicional». Enrico Leopardi, director comercial de OCTO

«La colaboración con OCTO nos permite ofrecer soluciones de movilidad potentes y basadas en datos a los operadores de flotas de toda Europa. Al integrar los datos de los vehículos del Volkswagen Group con las soluciones de OCTO, permitimos que las flotas operen de forma más eficiente, segura y sostenible». Lasse Schmidt van Hülst, Volkswagen Group Info Services AG.

Acerca de OCTO

Durante más de 20 años, OCTO ha desarrollado soluciones integradas que permiten a sus clientes aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la movilidad inteligente y la transformación digital. Gracias a un enfoque innovador basado en inteligencia artificial, la empresa ha creado algoritmos avanzados para detectar accidentes, analizar el comportamiento de conducción, gestionar siniestros y optimizar el consumo. Estas soluciones satisfacen las necesidades de sectores clave, como el de seguros tecnológicos (Insurtech) y la movilidad, con un fuerte enfoque en la modularidad y la personalización. Su plataforma de análisis de datos, escalable y modular, proporciona herramientas que ayudan a las empresas asociadas a mejorar la gestión de su actividad y potenciar el crecimiento de su negocio.

Una estrategia ESG sólida y orientada a objetivos es, en última instancia, la que guía nuestra propuesta de mercado, centrándose en el desarrollo de soluciones que favorezcan la transición energética y la planificación urbana basada en datos. OCTO ha elaborado perfiles de 20 millones de conductores y cuenta con la mayor base de datos telemática del mundo, basada en 610 000 millones de kilómetros recorridos y más de 13 millones de siniestros confirmados. octotelematics.com

Acerca de Volkswagen Group Info Services AG:

Volkswagen Group Info Services AG actúa como interfaz central para los datos de vehículos del Volkswagen Group. Fundada en 2019 como filial de CARIAD SE y en activo en su forma actual desde 2021, es el principal punto de contacto y socio contratado para los productos de datos multimarca del Volkswagen Group. Además, actúa como promotora y socia de los proveedores de software que desarrollan sus propios modelos de negocio basados en datos y mejoras de procesos relacionados con los vehículos del grupo. En el «Data Hub» drivesomethinggreater.com, se consolidan datos estáticos y dinámicos de vehículos de las marcas Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Seat, Cupra, Skoda y Audi para su uso ampliable y se proporcionan en un formato estandarizado.

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