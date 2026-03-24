NetApp與Commvault達成策略聯盟，升級網路韌性解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)與企業級統一韌性領域的領軍企業Commvault (NASDAQ: CVLT)今日宣布達成策略聯盟，將共同推出一款功能強大的整合式企業資料保護和網路韌性解決方案。該統一解決方案可為本地和雲端環境中的客戶提供韌性保障、安全防護和快速恢復能力，讓企業確信其資料始終可用、不可篡改且可恢復。

NetApp商務長Dallas Olson表示：「此次聯盟彰顯了NetApp和Commvault在快速發展的網路韌性與資料保護市場中的領先地位。我們攜手合作，協助客戶打造智慧且安全的基礎架構，讓他們無論資料儲存在何處，都能對資料的可用性、安全性和可恢復性充滿信心，同時擴大我們共同的市場涵蓋範圍，在這一高需求領域實現成長。」

在AI驅動的時代，非結構化關鍵任務資料正以前所未見的規模成長，企業紛紛重構其網路韌性策略。隨著分析、AI、視訊和物連網工作負載激增，韌性保障已不能再是被動回應。從勒索軟體和網路威脅中恢復必須具備快速回應、自動化執行和本質安全的特性。如今，規模化的韌性保障已成為支援法規遵循、確保業務連續性和取得競爭優勢的基礎，而非可選項。

此次聯盟透過統一的網路偵測和勒索軟體恢復功能，滿足了企業規模化提升韌性的關鍵需求。Commvault擁有首屈一指的韌性保障、防護和恢復能力，NetApp則提供內建智慧和AI驅動勒索軟體偵測的企業級資料平台，雙方將兩者結合，打造出一款具有高度差異化優勢的端對端網路韌性解決方案。

NetApp資料服務資深副總裁兼總經理Gagan Gulati表示：「企業往往在勒索軟體等網路攻擊擴散到主系統和備份系統後才發現，導致影響範圍擴大、停機時間延長且無法達成恢復時間目標。Commvault和NetApp的聯盟讓客戶能夠進一步即時防禦勒索軟體攻擊並從中恢復，滿足法規遵循要求，同時協助確保混合環境下的業務連續性。透過結合成熟的韌性保障能力與內建的偵測和響應功能，我們共同的客戶可以放心，無論其資料儲存在何處，都能保持可用、受到保護且可恢復。」

搭載NetApp自主勒索軟體防護(ARP)的閉迴路恢復架構

透過此次聯盟，NetApp和Commvault共同推出閉迴路恢復架構，將早期勒索軟體偵測訊號與規模化的自動化驗證恢復工作流程相結合。這種方法可以簡化復原點目標(RPO)，協助企業採用韌性營運(ResOps)策略，更主動地防禦網路攻擊。在主儲存上整合NetApp由AI驅動的ARP，再搭配Commvault的威脅感知備份和合成恢復功能，企業可最大限度減少資料遺失，加快全面恢復，並在最關鍵的時刻重獲營運信心。此外，這款聯合產品還能協助客戶縮短復原窗口，改善資料保存效果，更快恢復營運並降低停機成本。

未來的共同創新將包括利用NetApp ONTAP恢復技術做為目標，進一步減少資料遺失並顯著提升恢復速度。

Commvault技術與AI長Pranay Ahlawat表示：「企業建構網路韌性的第一步，是能夠可信且快速地實現恢復。Commvault和NetApp攜手在資料源頭附近偵測潛在攻擊，並做出可信的恢復決策，實現大規模、快速、徹底且完整的資料恢復。我們共同的客戶可以放心地進行創新，確信其資料和業務在面臨中斷時能夠保持韌性。」

如欲瞭解更多關於NetApp及其與Commvault的全新合作的資訊，歡迎於3月23日至26日前往舊金山舉行的RSA大會並蒞臨NetApp的S-2439號攤位。

更多資源

關於Commvault

Commvault (NASDAQ: CVLT)是企業級統一韌性領域的領軍企業。在不斷演變的威脅環境中，Commvault透過一個雲端原生、AI賦能的平台，統一資料安全、身分韌性和網路恢復能力，讓客戶隨時做好因應準備。客戶仰赖Commvault實現最快、最完整的恢復——不僅是資料，更是整個業務。Commvault專為智慧代理型企業打造，還能協助企業安全擁抱AI，同時防範AI驅動的威脅。

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

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NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

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