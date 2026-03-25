SLB industrializza l'IA per il settore dell'energia con NVIDIA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un'espansione della propria collaborazione a livello tecnologico con NVIDIA per progettare e distribuire un'infrastruttura IA critica e modelli per il settore energetico.

Il lavoro si concentra su tre elementi strategici:

Progettazione modulare per i data center: SLB fungerà da partner di progettazione modulare per le fabbriche di IA di NVIDIA DSX. Questa strategia modulare, in cui i componenti vengono prodotti offsite, genererà maggiori qualità e affidabilità, riducendo i costi, i vincoli a livello di manodopera e tempi di consegna.

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