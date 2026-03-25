-

SLB industrializza l'IA per il settore dell'energia con NVIDIA

Le aziende svilupperanno un'infrastruttura di data center modulare e modelli di IA generativa per distribuzioni su larga scala

original SLB’s technology center in Louisiana: a 3.1 million square-foot facility dedicated to manufacturing for its modular data center business.

SLB’s technology center in Louisiana: a 3.1 million square-foot facility dedicated to manufacturing for its modular data center business.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un'espansione della propria collaborazione a livello tecnologico con NVIDIA per progettare e distribuire un'infrastruttura IA critica e modelli per il settore energetico.

Il lavoro si concentra su tre elementi strategici:

Progettazione modulare per i data center: SLB fungerà da partner di progettazione modulare per le fabbriche di IA di NVIDIA DSX. Questa strategia modulare, in cui i componenti vengono prodotti offsite, genererà maggiori qualità e affidabilità, riducendo i costi, i vincoli a livello di manodopera e tempi di consegna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – VP senior per le comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – VP senior per le relazioni con gli investitori e gli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishItalian (Summary)

Contacts

Contatto per i media
Josh Byerly – VP senior per le comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – VP senior per le relazioni con gli investitori e gli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: SLB OneSubsea si aggiudica un contratto EPC integrato per lo sviluppo di un giacimento in acque profonde

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB), oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) integrato da parte di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Il contratto comprende 20 pozzi e prevede la costruzione di sistemi di produzione sottomarina integrata per lo sviluppo del giacimento sottomarino Kaiping 18-1 nel Mar Cinese Meridionale. Il c...

Riassunto: SLB offre un aggiornamento sulle operazioni nel Medio Oriente e una previsione per il primo trimestre

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) continua a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, adattando le sue operazioni di conseguenza. La sicurezza e la tutela dei dipendenti di SLB sono la nostra priorità assoluta e la società ha attivato unità di risposta alle crisi a livello locale e regionale che si incontrano giornalmente. I viaggi e gli spostamenti nella regione sono stati sospesi, e la società ha iniziato a smobilitare le operazioni in alcuni Paesi in rispo...

Riassunto: SLB si è aggiudicata diversi contratti di trivellazione offshore da Mubadala Energy per il progetto in acque profonde Tangkulo in Indonesia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata diversi contratti per servizi di trivellazione offshore da parte di Mubadala Energy, la società internazionale di energia con sede ad Abu Dhabi, per lo sviluppo del progetto di gas naturale in acque profonde Tangkulo e le relative esplorazioni e attività di trivellazione nel Mare delle Andamane, al largo dell'Indonesia. I contratti prevedono che SLB collabori con Mubadala Energy per fornire se...
Back to Newsroom