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A NetApp e a Commvault avançam na resiliência cibernética com Aliança Estratégica

Solução conjunta e unificada de resiliência cibernética oferece segurança de dados e recuperação rápida em ambientes híbridos

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, e a Commvault (NASDAQ: CVLT), líder em resiliência unificada em escala empresarial, anunciaram hoje uma aliança estratégica para oferecer uma solução poderosa e integrada para proteção de dados corporativos e resiliência cibernética. A solução unificada permite resiliência, segurança e recuperação rápida para clientes em ambientes locais e em nuvem, dando às organizações a confiança de que seus dados estão sempre disponíveis, imutáveis ​​e recuperáveis.

“Essa aliança reforça a liderança da NetApp e da Commvault no mercado de ciber-resiliência e proteção de dados, que está em rápida evolução”, disse Dallas Olson, diretor comercial da NetApp. “Juntos, estamos ajudando os clientes a tornar sua infraestrutura inteligente e segura, para que tenham a confiança de que seus dados estão sempre disponíveis, protegidos e recuperáveis ​​— independentemente de onde estejam —, ao mesmo tempo em que expandimos nosso alcance conjunto no mercado e impulsionamos o crescimento em um segmento de alta demanda.”

As empresas estão reestruturando suas estratégias de resiliência cibernética para um mundo impulsionado por IA, onde dados não estruturados e de missão crítica estão crescendo em uma escala sem precedentes. Com o aumento exponencial de cargas de trabalho em análise de dados, IA, vídeo e IoT, a resiliência não pode mais ser reativa. A recuperação de ataques de ransomware e outras ameaças cibernéticas precisa ser rápida, automatizada e inerentemente segura. A resiliência em escala agora é fundamental, não opcional, para o suporte à conformidade, a continuidade operacional e a vantagem competitiva.

Essa aliança visa atender a uma necessidade crítica de escalabilidade da resiliência por meio de detecção cibernética unificada e recuperação de ransomware. Ao combinar os recursos líderes de resiliência, proteção e recuperação da Commvault com a plataforma de dados de nível empresarial da NetApp, com inteligência integrada e detecção de ransomware baseada em IA, as empresas criam uma solução de resiliência cibernética completa e altamente diferenciada.

“As organizações frequentemente detectam ataques cibernéticos como ransomware tarde demais, depois que eles já se espalharam pelos sistemas principais e backups, resultando em um raio de impacto maior, tempo de inatividade prolongado e não cumprimento dos objetivos de tempo de recuperação”, disse Gagan Gulati, vice-presidente sênior e gerente geral de Serviços de Dados da NetApp. “A aliança entre a Commvault e a NetApp permite que os clientes se defendam e se recuperem ainda mais de ataques de ransomware em tempo real, atendam aos requisitos de conformidade e ajudem a garantir a continuidade dos negócios em ambientes híbridos. Ao combinar resiliência comprovada e recursos integrados de detecção e resposta, nossos clientes em comum podem ter a tranquilidade de que seus dados estão disponíveis, protegidos e recuperáveis, independentemente de onde estejam armazenados.”

Arquitetura de Recuperação em Circuito Fechado com Proteção Autônoma contra Ransomware (ARP) da NetApp

Com essa aliança, a NetApp e a Commvault oferecem juntas uma arquitetura de recuperação em circuito fechado que combina sinais de detecção precoce de ransomware com um fluxo de trabalho de recuperação automatizado e validado em escala. Essa abordagem pode otimizar os RPOs (Objetivos de Ponto de Recuperação) e ajudar as organizações a adotar uma estratégia de Operações de Resiliência (ResOps) para uma defesa mais proativa contra ataques cibernéticos. Ao integrar o ARP (Recuperação Avançada de Ransomware) com inteligência artificial da NetApp no ​​armazenamento primário com o backup com reconhecimento de ameaças e a Recuperação Sintética da Commvault, as organizações podem minimizar a perda de dados, acelerar recuperações completas e recuperar a confiança operacional quando mais importa. Além disso, essa oferta conjunta também pode ajudar os clientes a obter janelas de reversão mais curtas e melhor preservação de dados, com um retorno mais rápido às operações e custos de inatividade reduzidos.

A inovação conjunta futura incluirá o aproveitamento da tecnologia de restauração do NetApp ONTAP como alvo para reduzir ainda mais a perda de dados e melhorar significativamente a velocidade de recuperação.

“O primeiro passo para construir resiliência cibernética em sua organização é a capacidade de se recuperar com confiança e rapidez”, disse Pranay Ahlawat, diretor de Tecnologia e IA da Commvault. “Juntas, a Commvault e a NetApp detectam possíveis ataques próximos aos dados e tomam decisões de recuperação confiáveis ​​para restaurar os dados de forma rápida, limpa e completa em escala. Nossos clientes em comum poderão inovar com a confiança de que seus dados e seus negócios podem ser resilientes diante de interrupções.”

Para saber mais sobre a NetApp e a nova colaboração com a Commvault, visite o estande da NetApp nº S-2439 na RSA Conference em San Francisco, de 23 a 26 de março.

Recursos Adicionais

Sobre a Commvault

A Commvault (NASDAQ: CVLT) é líder em resiliência unificada em escala empresarial. Num cenário de ameaças em constante evolução, a Commvault mantém os clientes preparados ao unificar a segurança dos dados, a resiliência de identidade e a recuperação cibernética, numa plataforma nativa da nuvem e habilitada para IA. Os clientes confiam na Commvault para realizar as recuperações mais rápidas e completas – não apenas dos seus dados, mas de todo o seu negócio. Desenvolvido especificamente para empresas ativas, o Commvault também permite que as organizações adotem a IA com segurança e, ao mesmo tempo, protejam-se contra ameaças impulsionadas pela IA.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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