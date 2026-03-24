Perceptive eClinicalとKayentis、グローバル臨床試験におけるデジタルシステムの複雑性を低減する統合eCOA–IRTソリューションを提供

英国ノッティンガム&フランス・メラン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- IRT（Interactive Response Technology）のリーダーであるPerceptive eClinicalと、eCOA（電子的臨床アウトカム評価）のグローバルプロバイダーであるKayentisは、本日、臨床試験向けに統合型の最先端eCOA–IRTソリューションを共同で提供する戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。本提携により、両社が持つ専門技術を組み合わせ、シングルベンダー方式に代わる強力な選択肢をスポンサーおよびCROに提供します。

この協業は、複数のデジタルツールが乱立することで生じる運用負荷という、業界が直面する重要課題に対応するものです。臨床試験が高度化する中、サイトやスタディチームは複数のシステムを併用する必要があり、データの二重入力、煩雑なワークフロー、手作業による照合作業が発生しています。今回の統合ソリューションは、IRTとeCOAを一体化した相互運用可能な仕組みにより、効率性の向上、データ品質の強化、ユーザー体験の改善を実現します。

Perceptive eClinicalのCEOであるMario Papillonは次のように述べています。

「Kayentisとの提携は、より統合的でインテリジェントな臨床技術環境の構築という共通のビジョンを体現するものです。両社の革新的なプラットフォームを連携させることで、運用の簡素化、サイトの負担軽減、そしてデータ品質の向上を同時に実現します。」

KayentisのCEOであるGuillaume Jugeは次のように述べています。

「今回のパートナーシップは、直感的で統合されたソリューションを通じて臨床試験の実行を簡素化するというKayentisの使命をさらに発展させるものです。統合eCOA–IRTワークフローはプロセスを明確にし、管理すべきシステムを減らし、より信頼性の高いデータを提供します。」

統合ソリューションの主な機能は以下の通りです：

統一されたユーザーアクセスにより、両システム間でシームレスな操作を実現

被験者情報（被験者番号、属性情報など）の自動連携により、手入力を削減

共有データに基づく自動ワークフロー連携により、スタディ運用を効率化

これらの機能により、日々の業務が迅速化し、施設の負担が軽減され、試験全体を通じて迅速かつ確信のある意思決定が可能になります。

また本提携は、ひとつの契約形態、統一されたマイルストーン、協調的なデリバリーチームによる、スムーズなスタディ運営も実現します。両社は今後も臨床試験エコシステム全体にわたる連携強化を継続していく予定です。

Perceptive eClinicalについて

Perceptive eClinicalはIRTおよび治験薬供給管理の分野で30年以上の実績を有し、500件以上の規制当局承認、300万人以上の患者を支援してきました。柔軟性と統合性を備えたIRTプラットフォーム「ClinPhone Pro」を提供し、あらゆるフェーズ・治療領域の効率的な試験運営を支援しています。

Kayentisについて

KayentisはeCOAおよび分散型臨床試験（DCT）ソリューションの国際的な専門企業です。20年以上の経験を持ち、90カ国以上で400件を超える試験を支援しています。科学的専門性と患者中心のアプローチにより、データ品質向上とサイト・患者双方のエンゲージメント強化を実現しています。