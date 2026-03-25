SLB与NVIDIA携手推动能源行业AI产业化

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布扩大与NVIDIA的技术合作，将为能源行业设计并部署关键AI基础设施和模型。

此次合作聚焦三大战略方向：

数据中心模块化设计：SLB将担任NVIDIA DSX AI工厂的模块化设计合作伙伴。这种组件场外制造的模块化方案将提升质量和可靠性，同时降低成本、缓解人力限制并缩短交付周期。它还支持快速灵活的扩容，使客户能够随需求增长迅速扩大数据中心容量。

能源行业AI工厂：SLB将与NVIDIA合作开发“能源行业AI工厂”，这是一个由特定领域生成式AI模型和工业级智能体AI驱动的参考环境。该环境将在SLB的数字平台上运行，帮助能源企业针对自身数据和运营场景规模化应用AI。

SLB数字平台加速计算：双方将采用最新的NVIDIA AI基础设施，优化SLB数字平台上大规模数据集和AI模型的处理流程，以期为能源应用领域的性能和效率树立新标杆。

SLB首席技术官Demos Pafitis表示：“AI领域的赢家将是那些拥有最优数据、最深厚行业专业知识和规模化能力的公司。通过与NVIDIA合作推进模块化数据中心建设，并借助我们的行业专长和数字平台，我们正助力能源行业大规模部署AI，将运营数据转化为更明智的决策。”

NVIDIA AI基础设施副总裁Vladimir Troy表示：“AI正成为新一轮工业革命的引擎，而能源行业处于这场革命的前沿。我们需要打造AI工厂基础设施和特定领域模型，将海量能源数据转化为可操作的洞察，加速构建更高效、更可持续的能源系统。”

能源企业在地下勘探、生产和能源基础设施等环节会产生海量运营数据，这导致决策过程相对缓慢且存在数据孤岛问题。通过将NVIDIA Omniverse库和NVIDIA Nemotron开源模型与SLB数字及AI平台相结合，此次合作旨在加速将这些数据转化为可操作的洞察。合作内容涵盖传统机器学习、生成式AI以及新兴的智能体AI技术，这些技术旨在提升性能并支持构建可靠、高效且低碳的能源系统。

今日的合作公告是对双方2008年开启的合作关系的延续——那一年，NVIDIA加速计算技术首次被用于增强SLB的地下可视化和地震成像软件。2024年，双方宣布计划结合NVIDIA软件与SLB的Delfi™数字平台和Lumi™数据及AI平台，为能源行业开发生成式人工智能解决方案。

核心要点

SLB和NVIDIA正扩大长期技术合作，为能源行业设计并部署关键AI基础设施和模型。

SLB将担任模块化DSX AI数据中心的设计合作伙伴，采用模块化、可扩展的场外制造和部署模式以缩短交付周期。

SLB和NVIDIA将开发“能源行业AI工厂”，这一参考环境由特定领域生成式AI模型和工业级智能体AI驱动，运行于SLB的数字平台，旨在助力能源企业针对自身数据和运营场景规模化应用AI。

此次合作将采用最新NVIDIA技术，优化SLB数字平台上大规模数据集和AI模型的处理流程。

此次扩大合作基于2008年开启的合作关系，反映了行业正从AI实验向企业级规模化部署转型。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

关于前瞻性陈述的警示声明：

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