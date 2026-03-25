Clarity AI s'associe à RiskThinking.ai pour fournir des informations de pointe sur les risques physiques et au niveau des actifs

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Clarity AI, la principale plateforme technologique mondiale dédiée à l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec RiskThinking.ai, le fournisseur de référence en matière de modélisation des risques climatiques physiques au niveau des actifs. Cette collaboration intègre les données granulaires au niveau des actifs et la modélisation avancée des risques physiques de RiskThinking.ai à la plateforme primée, aux analyses et aux capacités d’IA natives de Clarity AI, offrant ainsi aux institutions financières et aux entreprises une transparence « ascendante » sans précédent sur la vulnérabilité climatique, les aléas, ainsi que l’impact sur la nature et la biodiversité.

Grâce à une visibilité sur plus de 3 millions d’actifs individuels répartis parmi un univers de 15 000 sociétés mères ultimes, les entreprises peuvent désormais passer sans difficulté de divulgations générales à des informations précises et exploitables, tout en répondant à la demande croissante de transparence et de vérifiabilité technique.

Les capacités de RiskThinking.ai s’appuient sur sa plateforme Climate Digital Twin™, qui exécute des simulations complètes de modèles hydrologiques pour chaque scénario climatique et chaque niveau de réchauffement afin de produire des résultats de haute fidélité sur les risques physiques.

En intégrant les modèles de risques physiques et les données géospatiales de RiskThinking.ai, Clarity AI renforce ses solutions climatiques destinées aux acteurs des marchés financiers et aux sociétés à la recherche d’informations extra-financières avancées pour l’ensemble de leurs processus. Cette offre en pleine expansion répond aux besoins en constante évolution de la clientèle de Clarity AI, qui gère collectivement plus de 80 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

« Nous comblons le fossé entre les rapports au niveau de l’entreprise et la réalité au niveau des actifs », a indiqué Rebeca Minguela, président-directeur général et fondatrice de Clarity AI. « Alors que les modèles descendants offrent une perspective globale essentielle, notre partenariat avec RiskThinking.ai apporte les détails granulaires nécessaires à un audit rigoureux et à une analyse des risques. Nos solutions, disponibles sous forme d’application web autonome, via des IA agents et grâce à des intégrations telles que des API, MCP et des connecteurs, permettent à nos clients d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont le climat et la nature affectent leurs portefeuilles. »

« Le risque climatique n’est plus une préoccupation future ; il entraîne dès à présent une réévaluation des actifs, met à rude épreuve les marchés de l’assurance et remodèle les décisions d’investissement », a ajouté le Dr Ron Dembo, fondateur et président-directeur général de RiskThinking.ai. « Ce qui manquait, c’était la rigueur scientifique nécessaire pour quantifier ce risque au niveau des actifs, dans tous les scénarios, sans prendre de raccourcis. En nous associant à Clarity AI, nous accélérons désormais l’accès à ce niveau de précision à grande échelle pour un ensemble plus large d’institutions financières, leur offrant ainsi la fiabilité dont elles ont besoin pour prendre des décisions qu’elles peuvent défendre. »

Grâce à ce partenariat, les investisseurs auront désormais accès à une couverture élargie des risques liés au climat et à la nature dans l’ensemble des solutions de Clarity AI en matière de climat et de biodiversité, ainsi qu’aux éléments suivants :

Granularité au niveau des actifs : données de latitude et de longitude pour des millions d’actifs d’entreprises à travers le monde, y compris les infrastructures critiques, les sites de production, les sièges sociaux, les points de vente au détail, et bien plus encore.

données de latitude et de longitude pour des millions d’actifs d’entreprises à travers le monde, y compris les infrastructures critiques, les sites de production, les sièges sociaux, les points de vente au détail, et bien plus encore. Modélisation des risques physiques : des modèles de risques physiques ascendants sophistiqués pour les scénarios climatiques.

des modèles de risques physiques ascendants sophistiqués pour les scénarios climatiques. Analyse améliorée de la nature et de la biodiversité : une capacité renforcée à suivre la manière dont l’empreinte des entreprises interagit avec les écosystèmes locaux et les zones sensibles en matière de biodiversité.

une capacité renforcée à suivre la manière dont l’empreinte des entreprises interagit avec les écosystèmes locaux et les zones sensibles en matière de biodiversité. Conformité réglementaire : des outils conçus pour répondre aux normes de reporting rigoureuses exigées par les régulateurs mondiaux.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme native d’IA qui intègre l’impact et le risque dans la prise de décision sur les marchés financiers, au sein des sociétés, des gouvernements et chez les consommateurs. Nous transformons des données extra-financières complexes en informations décisionnelles qui soutiennent l’allocation du capital, la conformité réglementaire, la gestion des risques et la stratégie à long terme.

Nos clients — parmi lesquels figurent des institutions mondiales de premier plan telles que BlackRock, Nordea, Santander, BNP Paribas et PGIM — s’appuient sur Clarity AI pour bénéficier d’une visibilité exhaustive sur l’univers dans lequel ils opèrent, grâce à des informations transparentes, vérifiables et prêtes à être divulguées publiquement. Grâce à des ensembles de données mondiaux exclusifs, à des méthodologies fondées sur la recherche et à l’intelligence artificielle, Clarity AI fournit des solutions évolutives conçues pour les décisions à enjeux élevés. Notre infrastructure modulaire s’intègre facilement aux flux de travail existants, garantissant ainsi l’efficacité sans ajouter de complexité opérationnelle.

Grâce à sa présence mondiale dans les régions EMEA, APAC et Amériques, Clarity AI permet aux marchés de soutenir une croissance résiliente et durable.

À propos de RiskThinking.ai

RiskThinking.ai est le principal fournisseur de modélisation des risques climatiques physiques au niveau des actifs pour les institutions financières, les agences gouvernementales et les entreprises. Sa plateforme Climate Digital Twin™ (CDT™) s’appuie sur une base de données cohérente à l’échelle mondiale répertoriant les emplacements des actifs physiques, combinée à des projections de risques à haute résolution. Elle se distingue en exécutant des simulations complètes de modèles hydrologiques pour chaque combinaison de scénario climatique et de niveau de réchauffement, plutôt que de s’appuyer sur les approximations à l’échelle utilisées par la plupart des fournisseurs. Cela signifie que les résultats de RiskThinking.ai reflètent la répartition réelle des conséquences des risques physiques, et non une approximation lissée.

Toutes les projections sont présentées sous forme de distributions de probabilité complètes, y compris les risques extrêmes de queue de distribution, offrant ainsi aux décideurs une visibilité totale sur l’incertitude climatique plutôt qu’une estimation ponctuelle. La plateforme utilise des données de forçage météorologique mises à jour jusqu’en 2025, garantissant ainsi que les résultats en matière de risques reflètent les signaux climatiques actuels plutôt qu’une référence datant d’une décennie. RiskThinking.ai bénéficie de la confiance de partenaires tels que Bloomberg LP, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et TMX Datalinx. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://riskthinking.ai/.

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