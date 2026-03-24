百奧賽圖宣布與Moonlight Bio達成策略性合作，利用全人抗體分子庫推進細胞療法開發

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）今日宣布與總部位於西雅圖、深耕尖端細胞療法的生物科技公司Moonlight Bio, Inc.達成策略性合作協議。此次合作旨在開發下一代細胞療法，以因應多種極具挑戰性的難治性癌症。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們欣然與尖端細胞療法領域的先鋒Moonlight Bio達成合作。此次策略性合作將利用我們自主研發的現成全人抗體庫，加快針對難治性癌症的創新細胞療法的開發。這同時也展示了百奧賽圖全人抗體發現平台在傳統藥物形式之外的廣泛適用性和平台價值。透過整合雙方優勢，我們可望推動變革性細胞療法的開發進程，為克服耐藥問題、為病患帶來新的治療希望貢獻力量。」

根據協議條款，百奧賽圖將提供針對治療標靶的全人抗體分子，Moonlight Bio將負責相關細胞療法的臨床前開發工作。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構起「全人抗體分子庫 + 標靶人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加快全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人抗體平台（涵蓋RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000+潛在可成藥標靶，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年12月31日，百奧賽圖已累計簽署超過350項藥物合作開發/授權/轉讓協議。公司副品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模首屈一指的標靶人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈條能力支援。百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構，形成針對全球的研發與營運網路。更多資訊請造訪官方網站：https://biocytogen.com.cn/

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