Access Advance 欢迎VDP 池新许可方，并发布独立经济分析，确认符合FRAND 原则

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，Sharp Corporation、CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 已作为许可方加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP 池），进一步扩展了该专利池的视频编解码器技术专利组合（HEVC、VVC、VP9 和 AV1）。该公告恰逢 Criterion Economics 发布独立经济分析，该独立经济分析确认 VDP 专利池的专利费结构符合公平、合理且无歧视 （FRAND）的原则。

Sharp 是全球消费电子和显示技术领域的领导者，在视频处理和压缩方面为 VDP 专利池带来了数十年的研发成果。CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 的加入进一步扩大了专利池的专利覆盖范围。这些新加入的许可方巩固了VDP Pool作为现代视频编解码器技术领先许可计划的地位，为全球消费者的流媒体体验提供支持。

“Sharp、CB Cline、SK Planet 和 Telechips 都为 VDP 专利池做出了很有意义的贡献。他们的加入体现了该项目的实力，也证明了Access Advance在视频流市场的视频编解码器许可方面的平衡策略。Access Advance首席执行官Peter Moller表示：“随着我们不断扩大专利池的许可方数量，我们将继续致力于为视频服务提供商提供透明，高效和具有成本效益的专利许可途径，以支持现代视频分发。”

在这些新许可方加入 VDP 专利池之际，Access Advance 发布了一项具有里程碑意义的独立研究，该研究强化了VDP 专利池对 FRAND 原则的承诺，向潜在许可方和被许可方强调了池许可框架的平衡方法和经济合理性。

白皮书，视频压缩的经济学：Access Advance 视频分发专利池为何公平、合理且无歧视，由标准经济学 J. Gregory Sidak 和 Andrew P. Vassallo 博士撰写。应用微观经济理论和行业实践观察，他们得出结论，VDP专利池的许可费结构完全符合FRAND原则，适用于包括订阅、广告支持和混合盈利模式在内的所有商业模式。

该分析进一步表明，该专利池的单一许可结构（为所有四个编解码器提供统一价格），显著降低了视频服务提供商的交易成本和许可摩擦，使他们能够随着市场的发展灵活地采用最有效的编解码器组合。

“这项独立分析客观、严谨地验证了VDP专利池的费率不仅符合FRAND原则，而且相对于现代编解码器带来的价值而言，VDP专利池的许可费率实际上非常合理”Moller说。“随着我们的许可方继续投资于下一代视频技术，该报告确认，VDP专利池是确保其创新成果得到公平有效补偿，并且促进这些创新成果的持续应用，从而惠及全球消费者的理想途径。

白皮书的摘要可在 Access Advance 网站上查阅。完整报告可应要求提供。有关 VDP 专利池的更多信息或查询许可，请访问 accessadvance.com。

关于 Access Advance：Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理HEVC Advance专利池，用于许可 HEVC/H.265 技术必需的两万九千多项专利；VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必需的四千五百多项专利。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com。