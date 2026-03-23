Xsolla sluit partnerschap met Cyprus Game Makers Association (CYGMA) nu het eiland zich ontwikkelt tot een centrum voor game-ontwikkeling

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf voor de commerciële ondersteuning van videogames dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, ontwikkelen en monetiseren van hun games, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met de Cyprus Game Makers Association (CYGMA). De samenwerking biedt makers en studio's binnen het CYGMA-netwerk praktische ondersteuning, branche-expertise en toegang tot hoogwaardige commerciële tools, waardoor studio's op Cyprus hun titels wereldwijd kunnen aanbieden.

Het partnerschap komt op een moment dat Cyprus steeds meer talent voor game-ontwikkeling aantrekt, dankzij gunstige zakelijke omstandigheden en een groeiende creatieve gemeenschap. Door de samenwerking met CYGMA wil Xsolla de groei versnellen en de mogelijkheden voor ontwikkelaars vergroten door commerciële en distributiebarrières weg te nemen die opkomende studio's er vaak van weerhouden om de wereldwijde markt te bereiken.

Als onderdeel van de overeenkomst sponsort Xsolla een reeks branche-initiatieven in samenwerking met CYGMA, waaronder workshops en lezingen onder leiding van ervaren professionals uit de game-industrie. Specialisten van Xsolla werken rechtstreeks samen met ontwikkelaars in de regio om concrete commerciële uitdagingen aan te pakken, van het integreren van betalingssystemen in meerdere valuta en regio's tot het optimaliseren van strategieën voor het genereren van inkomsten voor wereldwijde distributie. Deelnemende studio's krijgen ook toegang tot Xsolla's pakket van handels- en monetisatietools, waardoor ze beschikken over dezelfde infrastructuur die door meer dan 1.500 gameontwikkelaars wereldwijd wordt gebruikt.

"We zijn verheugd om samen te werken met CYGMA en de bloeiende gamecommunity in Cyprus te ondersteunen," stelde Chris Hewish, President van Xsolla. "Het land brengt uitzonderlijk talent voort en het is ons doel ervoor te zorgen dat deze ontwikkelaars alle voordelen hebben om hun games naar een wereldwijd publiek te brengen. Met deze samenwerking investeren we niet alleen in tools, maar bouwen we aan alles wat nodig is voor de groei op lange termijn van een ecosysteem waarin we geloven."

Ga voor meer informatie over de samenwerking van Xsolla met de Cyprus Game Makers Association (CYGMA) naar: https://xsolla.pro/CYGMA

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.