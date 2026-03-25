Se estrenó el Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--En su afán por promover el turismo nocturno, el Gobierno Metropolitano de Tokio está desarrollando nuevas atracciones que iluminan la capital al anochecer. Como parte de la iniciativa, se proyectan imágenes durante todo el año sobre el emblemático Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio n.º 1, transformando su fachada en un lienzo de luz y sonido.

Nos complace anunciar el lanzamiento de un nuevo espectáculo de proyección cartográfica inspirado en el popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (Pokémon Trading Card Game), que celebra su 30.º aniversario este año. “Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT“ se estrenó el viernes 20 de marzo (día festivo nacional).

El día de la inauguración se celebró un evento especial con Nashiko Momotsuki, Gorgeous, los Tosa Brothers y Pikachu como invitados especiales. Junto con los 5000 visitantes reunidos en el recinto, hicieron la cuenta regresiva para la primera proyección.

Escenas del día del estreno de la nueva producción

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

Asistieron alrededor de 8000 visitantes al día de la inauguración

El viernes 20 de marzo (día festivo nacional), día del estreno de la proyección, unas 8000 personas se congregaron en la Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio, entre ellas aficionados al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, visitantes internacionales y familias.

Los asistentes compartieron comentarios entusiastas como: “Ver a mi Pokémon favorito proyectado en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio fue increíblemente impactante“, y “Me encantó ver a Pikachu aparecer en el evento. Fue un recuerdo maravilloso de nuestro viaje a Tokio“.

“Realmente sentimos el amor de los visitantes por Pokémon”. Los visitantes disfrutaron del mundo del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, que cobró vida en la enorme superficie de proyección, reconocida por el Guinness World Records™.

Imágenes del evento del día de la inauguración

Pikachu, Nashiko Momotsuki, Gorgeous y los Tosa Brothers hacen la cuenta regresiva para el estreno

En el evento inaugural, Pikachu apareció junto a Nashiko Momotsuki, Gorgeous y los Tosa Brothers, participando en una charla y dirigiendo la cuenta regresiva para la primera proyección. Ante un coro ensordecedor de "¡Pikachu!" por parte del público, Pikachu hizo una aparición sorpresa, provocando una ovación ensordecedora. La primera proyección comenzó con un llamado de los invitados, lo que aumentó aún más la emoción entre la multitud.

Tras la proyección, Nashiko Momotsuki comentó:

“Ahora tengo 30 años, ¡justo como el 30.º aniversario del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon! Siempre quise trabajar con Pokémon, y me siento realmente honrado de estar aquí en el día de la inauguración de esta increíble obra proyectada sobre el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio. Me emocionó especialmente cómo el espectáculo aprovecha al máximo la estructura del edificio, creando momentos en los que los Pokémon parecen saltar directamente hacia ti”.

Gorgeous también compartió un mensaje para los seguidores: “Fue increíblemente emocionante. Ver un Charizard gigante justo delante de ti, con el realismo y la energía de los Pokémon, fue asombroso. Aparecieron muchos Pokémon que quería ver. ¡Fue lo mejor! ¡Hay que venir a verlo en persona!”.

Los Tosa Brothers, presentadores invitados, agregaron: “Fue como si hubiéramos conocido a Pokémon en persona; el realismo es impresionante. La calidad es tal que realmente sientes que los Pokémon legendarios están ahí mismo, frente a ti. Vengan a verlo al Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio“.

Con estas palabras, el evento del día inaugural concluyó de la mejor manera.

Acerca del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Pokémon TCG, el primer juego de cartas coleccionables completo de Japón, recrea los aspectos de batalla y colección de los videojuegos "Pokémon"

Acerca del nuevo trabajo

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

TÍTULO

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

ASPECTOS DESTACADOS

Inspirada en el adorado en todo el mundo Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, esta obra de proyección cartográfica se proyectará sobre las paredes exteriores del edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Los Pokémon ilustrados en las cartas, junto con los icónicos elementos visuales del juego, cobran vida en tres dimensiones mediante la luz y la proyección, creando una escena fantástica en el horizonte nocturno del edificio.

Disfrute del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, apreciado en todos los idiomas, generaciones y regiones, como una experiencia visual inmersiva a una escala impresionante.

HORARIOS DEL ESPECTÁCULO (MARZO)

[Fines de semana y festivos] 18:30 / 19:30 / 21:00

* También se proyectan otros programas fuera de los horarios indicados anteriormente.

* Para conocer los horarios de proyección a partir de abril, consulte el sitio web oficial.

Resumen del mapeo de la proyección cartográfica en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio: “TOKYO Night & Light“

Fechas: Todos los días (excepto con condiciones climáticas adversas) Superficie de proyección: Muro lateral este del Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio n.º 1 Área de visualización: Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio

(2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio) Horarios: 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 (Estos horarios son válidos en marzo. Para consultar los horarios actualizados, visite el sitio web).

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organizador: Gobierno Metropolitano de Tokio,

Comité Ejecutivo de Proyección Cartográfica de Tokio Información adicional: Este proyecto apuesta por prácticas respetuosas con el medio ambiente, incluido el uso de energías renovables. Ha sido reconocido oficialmente por el Guinness World Records™ como “La mayor proyección cartográfica permanente sobre un edificio“. Expand

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.