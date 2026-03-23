Venture Global en Vitol maken een nieuwe LNG-aankoopovereenkomst bekend

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigden Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Vitol de afhandeling aan van een nieuwe, bindende overeenkomst voor de aankoop van om en bij 1,5 MTPA (million tonnes per annum = miljoen ton per jaar) U.S. LNG (liquefied natural gas = vloeibaar aardgas) van Venture Global voor een periode van vijf jaar die in 2026 aanvangt, aan te leveren uit de portfolio van Venture Global.

“De wereldwijde vraag naar flexibele, betrouwbare U.S. LNG neemt snel toe. Venture Global is dan ook trots om met vooraanstaande bedrijven die LNG verhandelen, zoals Vitol, te werken om deze kritieke aanlevering op de markt te verschaffen,” verklaart Mike Sabel, CEO van Venture Global. “Dankzij ons innovatieve model kunnen we onze klanten nu LNG op korte, middellange en lange termijn aanleveren. Deze overeenkomst is opnieuwe een belangrijke stap in het diversifieren van de inhoud van onze LNG-portfolio.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

More News From Venture Global Inc.

Samenvatting: Venture Global lanceert eerste reclamecampagne: “Unstoppable Energy”

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag lanceert Venture Global, Inc. (NYSE: VG) haar eerste nationale reclamecampagne – “Unstoppable Energy”. De zevencijferige campagne, die het hele jaar loopt, omvat de uitzending van nationale en lokale televisiespots, maar ook out-of-home, gedrukte en digitale reclameadvertenties. Het bedrijf is trots dat Academy Award-winnaar Billy Bob Thornton als voiceover van de campagne optreedt. “Venture Global is bijzonder enthousiast om onze allereerste nationale r...

Samenvatting: Venture Global kondigt definitief investeringsbesluit en financiële afronding aan voor fase 2 van CP2 LNG

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigt Venture Global, Inc. (NYSE: VG) een definitief investeringsbesluit (FID) aan en de succesvolle afronding van een projectfinanciering van 8,6 miljard dollar voor de tweede fase van het derde project van het bedrijf, Venture Global CP2 LNG (CP2). In combinatie met de in juli 2025 aangekondigde financiering voor fase één van CP2 vertegenwoordigt deze mijlpaal de grootste afzonderlijke projectfinanciering op de Amerikaanse bankmarkt. Deze bekendmakin...

Samenvatting: Venture Global kondigt LNG-koopovereenkomst met Trafigura aan

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Trafigura de ondertekening aangekondigd van een nieuwe, bindende overeenkomst voor de aankoop van circa 0,5 miljoen ton per jaar (MTPA) vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS van Venture Global voor een periode van vijf jaar, ingaande in 2026. Deze overeenkomst op middellange termijn biedt klanten op de wereldwijde LNG-markt meer flexibiliteit en zorgt voor een grotere diversificatie van de LNG-portfolio van Venture G...
