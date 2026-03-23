Venture Global en Vitol maken een nieuwe LNG-aankoopovereenkomst bekend

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigden Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Vitol de afhandeling aan van een nieuwe, bindende overeenkomst voor de aankoop van om en bij 1,5 MTPA (million tonnes per annum = miljoen ton per jaar) U.S. LNG (liquefied natural gas = vloeibaar aardgas) van Venture Global voor een periode van vijf jaar die in 2026 aanvangt, aan te leveren uit de portfolio van Venture Global.

“De wereldwijde vraag naar flexibele, betrouwbare U.S. LNG neemt snel toe. Venture Global is dan ook trots om met vooraanstaande bedrijven die LNG verhandelen, zoals Vitol, te werken om deze kritieke aanlevering op de markt te verschaffen,” verklaart Mike Sabel, CEO van Venture Global. “Dankzij ons innovatieve model kunnen we onze klanten nu LNG op korte, middellange en lange termijn aanleveren. Deze overeenkomst is opnieuwe een belangrijke stap in het diversifieren van de inhoud van onze LNG-portfolio.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.