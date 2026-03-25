Avant-première du jeu de cartes à collectionner Pokémon sur le Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo !

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir le tourisme nocturne, le gouvernement métropolitain de Tokyo développe de nouvelles attractions qui illuminent la capitale à la tombée de la nuit. À ce titre, des projections vidéo sont présentées toute l'année sur l'emblématique Bâtiment nº 1 du gouvernement métropolitain de Tokyo, transformant sa façade en une toile de son et lumière.

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement d'un nouveau spectacle de mapping vidéo inspiré du jeu de cartes à collectionner Pokémon, adoré dans le monde entier et qui célèbre cette année son 30e anniversaire. « Jeu de cartes à collectionner Pokémon : TOKYO SOUS LES LUMIÈRES DE LA NUIT » a été inauguré le vendredi 20 mars (jour férié).

Lors de la journée d'ouverture, un événement spécial a été organisé en présence de Nashiko Momotsuki, Gorgeous, des Frères Tosa et Pikachu comme invités d'honneur. Accompagnés des 5 000 visiteurs réunis sur place, ils ont lancé le compte à rebours avant la première projection.

Scènes de la journée d'inauguration de la nouvelle production

« Jeu de cartes à collectionner Pokémon : TOKYO SOUS LES LUMIÈRES DE LA NUIT »

Environ 8 000 visiteurs étaient présents lors de cette journée d'inauguration

Le vendredi 20 mars (jour férié national), jour de la première projection, environ 8 000 personnes se sont rassemblées sur la place du gouvernement métropolitain de Tokyo, parmi lesquelles se trouvaient des fans du jeu de cartes à collectionner Pokémon, des visiteurs internationaux et des familles.

Les participants ont échangé des commentaires enthousiastes tels que : « Voir mon Pokémon préféré projeté sur le Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo était quelque chose d'incroyablement puissant et impressionnant » et aussi « C’était tellement adorable de voir Pikachu apparaître lors de l’événement. Cela restera un merveilleux souvenir de notre voyage à Tokyo. »

« Nous avons vraiment ressenti l’amour des visiteurs pour Pokémon ! » Des visiteurs qui ont apprécié l’univers du jeu de cartes à collectionner Pokémon s'animant sur l’immense surface de projection, récompensée par le Guinness World Records™.

Scènes de l'événement d'ouverture

Pikachu, Nashiko Momotsuki, Gorgeous et les Frères Tosa lancent le compte à rebours avant la première projection

Lors de l'événement d'ouverture, Pikachu est apparu aux côtés de Nashiko Momotsuki, Gorgeous et des Frères Tosa pour participer à un débat et lancer le compte à rebours avant la première projection. Sous les acclamations du public scandant « Pikachu ! », Pikachu a fait une apparition surprise, déclenchant une explosion de joie dans la salle. La première projection a débuté par un appel lancé par les invités, ce qui a suscité encore plus d'enthousiasme de la part des spectateurs.

Après la projection, Nashiko Momotsuki a déclaré :

« J’ai 30 ans moi aussi, comme le 30e anniversaire du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon ! J’ai toujours rêvé de travailler avec Pokémon et c'est un privilège d’être présent à cette journée d’inauguration de cette œuvre incroyable projetée sur le Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo. J’ai été particulièrement sensible à la façon dont le spectacle utilise parfaitement la structure du bâtiment, en créant des moments où les Pokémon semblent surgir de nulle part. »

Gorgeous a également partagé un message pour ses fans : « C’était incroyablement puissant et tellement excitant ! Voir un Dracaufeu géant juste devant soi, avec le réalisme et l’énergie incroyables du Pokémon, c’était tout simplement génial. Plein de Pokémon que je voulais voir sont apparus aussi. C’était vraiment top ! Il faut absolument venir le voir en vrai ! »

En tant que maîtres de cérémonie invités, les Frères Tosa ont ajouté : « On avait vraiment l’impression de rencontrer des Pokémon en chair et en os ! Le réalisme est saisissant. La qualité est tellement impressionnante qu’on a vraiment l’impression que des Pokémon légendaires se tiennent juste devant nous. Venez nombreux voir ça au Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo ! »

C'est sur ces remarques que cette inauguration s'est clôturée en beauté.

À propos du jeu de cartes à collectionner Pokémon

Pokémon TCG, le premier jeu de cartes à collectionner à part entière du Japon, recrée les aspects de combat et de collection des jeux vidéo « Pokémon »

À propos de la nouvelle œuvre

« Jeu de cartes à collectionner Pokémon : TOKYO SOUS LES LUMIÈRES DE LA NUIT »

TITRE

« Jeu de cartes à collectionner Pokémon : TOKYO SOUS LES LUMIÈRES DE LA NUIT »

POINTS FORTS

Inspirée du jeu de cartes à collectionner Pokémon, adoré dans le monde entier, cette œuvre de mapping vidéo sera projetée sur la façade du Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo.

Les Pokémon illustrés sur les cartes, ainsi que les visuels emblématiques du jeu, s'animent en trois dimensions grâce à la lumière et à la projection, créant une scène fantastique sur le bâtiment qui se découpe dans la nuit.

Amusez-vous avec le jeu de cartes à collectionner Pokémon, adoré dans toutes les langues, à travers les générations et dans toutes les régions, et vivez une expérience visuelle immersive d'une envergure époustouflante.

HORAIRES DES SÉANCES (MARS)

[Week-ends et jours fériés] 18h30 / 19h30 / 21h

*D'autres programmes sont également diffusés en dehors des horaires indiqués ci-dessus.

*Pour connaître les horaires des séances à partir du mois d'avril, veuillez consulter le site web officiel

Vue d'ensemble de la Projection mapping : « TOKYO Nuit et Lumière » sur le Bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo

Dates : Tous les jours (sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes) Surface de projection : Mur Est du Bâtiment n° 1 du gouvernement métropolitain de Tokyo Zone d'observation : Place du gouvernement métropolitain de Tokyo

(2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo) Horaires des spectacles : 18h30 / 19h / 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30 (Ces horaires sont valables en mars. Pour les horaires mis à jour, veuillez consulter le site web.)

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organisé par : Le gouvernement métropolitain de Tokyo,

Comité exécutif de la projection mapping de Tokyo Informations complémentaires : Ce projet s'engage en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement, notamment par l'utilisation d'énergies vertes. Il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records™ comme « Le plus grand écran de projection mapping permanent sur un bâtiment ». Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.