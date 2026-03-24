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Klarna et Elliott renforcent leur partenariat grâce à un financement de 2 milliards de dollars soutenant un élargissement de financement de 17 milliards de dollars aux États-Unis

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, a annoncé aujourd'hui avoir doublé son accord de cession de prêts en flux continu et de vente de prêts en bloc grâce aux fonds d'investissement gérés par Elliott Investment Management. Le montant de cet accord passe ainsi à 2 milliards de dollars et sa durée est prolongée d'un an, portant sa durée totale à trois ans. Klarna pourra ainsi faciliter l'octroi de prêts d'une valeur maximale de 17 milliards de dollars américains pendant la durée restante du programme.

« Le financement Klarna aux États-Unis connaît une croissance rapide car il offre aux Américains ce que l'industrie des cartes de crédit n'a jamais proposé : un véritable choix, des conditions claires et l'absence de mauvaise surprise. Ce partenariat nous permet de répondre aux besoins croissants de nos consommateurs américains », déclare Niclas Neglen, CFO de Klarna

Cette augmentation témoigne des excellents résultats du programme depuis l'annonce de ce partenariat entre les deux entreprises en novembre 2025. Au quatrième trimestre 2025, la valeur brute des marchandises (GMV) de Klarna pour son activité de financement aux États-Unis a connu une croissance significative, et l'élargissement de cette facilité financière permet à Klarna de mieux répondre à la demande croissante. Aux termes de l'accord, Klarna cède de manière continue les nouvelles créances de financement américaines aux fonds gérés par Elliott, offrant ainsi un financement hors bilan modulable tout en conservant l'intégralité des activités en contact direct avec les consommateurs, notamment l'analyse de crédit et la gestion des dossiers.

Note aux rédacteurs

Le montant du financement a été porté à 2 milliards de dollars. Sur la période prolongée de trois ans, à mesure que les actifs sous-jacents s'amortiront, de nouveaux prêts seront intégrés au financement. Klarna prévoit ainsi que l'accord modifié facilitera l'octroi de prêts d'une valeur maximale de 17 milliards de dollars américains pendant la durée restante du programme.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant notre performances financières futures, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, les opportunités de marché, nos plans opérationnels et nos accords de financement, notamment nos attentes relatives à l'élargissement du programme de cession en flux continu et de vente de prêts entiers en bloc. Des termes comme « être convaincu », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « vouloir », « pouvoir », « estimer » et autres expressions similaires permettent d'identifier les énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou implicites et les résultats réels, y compris les risques liés à :

  • Notre capacité à fidéliser et à développer les relations avec les consommateurs et les commerçants ;
  • Concurrence et développements technologiques ;
  • Exigences en matière de conformité réglementaire et d'autorisations ;
  • Notre capacité à obtenir les avantages escomptés de nos accords de financement ;
  • Gestion du risque de crédit et disponibilité des financements ;
  • Conditions économiques générales et volatilité des marchés ; et
  • Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés avec de nouveaux produits.

Les énoncés prospectifs reflètent notre point de vue à la date du présent communiqué et sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats escomptés. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et sont invités à consulter les facteurs de risque mentionnés dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus complète des risques.

Catégorie : Actualités investisseurs

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Industry:

Klarna Group plc

NYSE:KLAR
Details
Headquarters: Stockholm, Sweden
CEO: Sebastian Siemiatkowski
Employees: 2500
Organization: PRI
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