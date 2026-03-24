バイオサイトジェン、抗体結合ライブラリーを用いた細胞療法開発に関するムーンライトバイオとの戦略的提携を発表

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的な技術により新規抗体ベースの医薬品の研究開発を推進するグローバルなバイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（バイオサイトジェン、SSE：688796；HKEX：02315）は、米シアトルを拠点とし、先進的な細胞療法を業界に先駆けて開発しているバイオテクノロジー企業であるムーンライト・バイオとの戦略的提携を発表しました。この提携の目的は、治療が困難な難治性がんに対する最先端の細胞療法を開発することです。

バイオサイトジェンの社長兼CEOであるシェン・ユエレイは、「先進的な細胞療法において業界をリードするムーンライト・バイオと提携できることを大変嬉しく思います。この戦略的提携は、当社独自の既製ヒト抗体ライブラリーを活用し、治療が困難とされているがんに対する最先端細胞療法の開発を加速させるものです。また、バイオサイトジェンの抗体創薬プラットフォームが、従来の薬剤モダリティを超えた汎用性、さらに幅広い適用性を持つことを示すものです。両社のノウハウを融合することで、薬剤耐性を克服し、治療が最も困難ながんと闘う患者さんに新たな希望をもたらす革新的細胞療法の開発を加速できると確信しています」と述べています。

本契約に基づき、バイオサイトジェンは治療標的に対する既製抗体結合剤を提供し、ムーンライト・バイオは細胞療法の前臨床開発を監督します。

バイオサイトジェンについて

バイオサイトジェン（SSE：688796；HKEX：02315）は、革新的な技術により新規抗体ベースの医薬品の研究開発を推進するグローバルなバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤とするバイオサイトジェンは、完全ヒト抗体ライブラリーと広範な標的ヒト化マウスモデル群を組み合わせたデュアルエンジン・プラットフォームを構築しており、これにより、グローバルな創薬および医薬品開発を加速させるための体系的なアプローチを可能にしています。

バイオサイトジェンは、完全ヒト型モノクローナル抗体/二重特異性抗体/多特異性抗体の創薬、二重特異性抗体薬物複合体の創薬、hu-VHHの創薬、およびTCR模倣抗体の創薬を手掛けており、独自のRenMice®（RenMab® / RenLite® / RenNano® / RenTCR™ / RenTCR mimic™）プラットフォームを独自に開発し、サブブランドであるRenSuper™ Biologicsを立ち上げ、1000を超える標的に対する100万を超える完全ヒト抗体配列の既製ライブラリに関する世界的な共同研究パートナーシップの構築を推進しています。2025年12月31日現在、共同開発、ライセンス供与、移転を含む治療用抗体および臨床資産に関する350件を超える契約が世界中で締結されており、これには、大手多国籍製薬会社（MNC）との画期的な提携も含まれています。バイオサイトジェンは、前臨床研究向け薬剤標的ノックインヒト化モデルの開発を先駆けて行い、現在ではサブブランドであるBioMice™のもと、数千種の既製動物モデル・細胞モデルを提供するとともに、世界中の顧客向けに前臨床薬理学および遺伝子編集サービスを提供しています。北京に本社を置くバイオサイトジェンは、中国（江蘇省海門市、上海市）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に拠点を展開しています。詳細は、https://biocytogen.jp/ をご覧ください。

ムーンライト・バイオについて

ムーンライト・バイオは、米ワシントン州シアトルに拠点を置く前臨床段階分野に特化したバイオテクノロジー企業で、がん患者に新たな希望をもたらす効力強化型細胞療法の開発に取り組んでいます。ムーンライトのコア技術は、自然界から着想を得ており、固形がんに対する治療法が「患者が切実に求める深く持続的な効果を生み出すには不十分である」という、残念な現実を克服するよう設計されています。詳細は、LinkedInでMoonlight Bioをフォローされるか、http://www.moonlightbio.us/をご覧ください。

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