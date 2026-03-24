Biocytogen inicia una colaboración estratégica con Moonlight Bio para promover las terapias celulares con una biblioteca de anticuerpos de unión

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), empresa biotecnológica de alcance mundial que promueve la investigación y el desarrollo de fármacos nuevos con anticuerpos y tecnologías innovadoras, ha anunciado hoy que ha entablado una colaboración estratégica con Moonlight Bio, Inc., una empresa biotecnológica con sede en Seattle y pionera en terapias celulares avanzadas. Con esta asociación apuntan a desarrollar terapias celulares de vanguardia para algunos de los cánceres más desafiantes y difíciles de tratar.

Al respecto, el Dr. Yuelei Shen, presidente y director ejecutivo de Biocytogen, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Moonlight Bio, líder pionero en terapias celulares de avanzada. Esta colaboración estratégica aprovecha nuestra biblioteca patentada de anticuerpos totalmente humanos listos para aplicar y acelerar el desarrollo de diversas terapias celulares de vanguardia para los cánceres más difíciles de tratar. Además, demuestra la versatilidad y la enorme aplicabilidad de las plataformas para descubrir anticuerpos de Biocytogen más allá de las modalidades farmacológicas tradicionales. Al combinar nuestra experiencia, estamos en condiciones de agilizar el desarrollo de las terapias celulares transformadoras que podrían superar la resistencia y darles una nueva esperanza a los pacientes que combaten los cánceres más difíciles".

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