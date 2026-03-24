I-Pulse annonce un partenariat stratégique pour faire progresser les applications de l’énergie géothermique pulsée dans le bassin de Millungera, en Australie

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Robert Friedland, cofondateur et président-directeur général d’I-Pulse, Laurent Frescaline, cofondateur et directeur technique d’I-Pulse, et Sam Riggall, directeur général de Sunrise Energy Metals, sont ravis d’annoncer un partenariat visant à déployer et à valider la technologie de forage à puissance pulsée G-Pulse d’I-Pulse dans le bassin de Millungera, une ressource géothermique propre à grande échelle située dans le nord-ouest du Queensland, en Australie.

Dans le cadre d’un accord d’acquisition progressive de participation, I-Pulse assumera le contrôle opérationnel et le financement du projet géothermique du bassin de Millungera par le biais d’une structure de coentreprise à faible intensité capitalistique et axée sur la technologie. Sunrise reste un actionnaire minoritaire sans apport de capital sur le site, garantissant l’alignement, la continuité et le recours aux ressources locales, tandis qu’I-Pulse conserve le contrôle opérationnel et financier. Greenvale Mining reste également partenaire de l’entreprise. À l’issue de l’accord d’acquisition progressive, une coentreprise sera créée pour le projet, dont les parties seront I-Pulse (65 %), Greenvale (20 %) et Sunrise (15 %).

G-Pulse, filiale d’I-Pulse, se concentre sur le déploiement d’une technologie à haute puissance pulsée pour relever l’un des défis les plus complexes et les plus coûteux du développement géothermique : le forage de puits profonds dans des formations rocheuses extrêmement dures afin d’accéder aux granites chauds situés profondément sous la surface de la Terre. Grâce à cette technologie, la société prévoit de mener à bien des programmes techniques détaillés conçus pour exploiter pleinement le potentiel géothermique du bassin de Millungera.

Le bassin de Millungera est généralement considéré comme l’une des ressources géothermiques inexploitées les plus importantes identifiées au cours des dernières décennies. Long de plus de 300 kilomètres et large de 40 à 50 kilomètres, le bassin contient des formations géologiques datant de 540 millions d’années.

Une analyse réalisée par Ascendience Geoscience, un cabinet de conseil géoscientifique indépendant engagé par Greenvale Mining, a confirmé l’extraordinaire potentiel géothermique du bassin, avec une énergie thermique stockée totale identifiée dépassant 611 000 pétajoules avec un niveau de confiance de 90 %. Cela équivaut à 600 fois la consommation électrique annuelle actuelle de l’Australie.

En réduisant considérablement le temps et le coût de forage tout en améliorant l’efficacité et les performances des puits, G-Pulse vise à exploiter les ressources géothermiques à une échelle sans précédent en réduisant de manière spectaculaire le coût du forage dans les granites durs, accélérant ainsi le déploiement d’une énergie de base propre et fiable.

Depuis près de deux décennies, la société I-Pulse, basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est à la pointe du développement de systèmes à haute puissance pulsée visant à transformer la manière dont l’énergie électrique est déployée. Sa technologie exclusive génère des impulsions électriques extrêmement courtes, mais d’une puissance extraordinaire, offrant une densité énergétique immense à un coût marginal très faible.

Concrètement, cette technologie peut puiser de l’énergie à partir d’une source aussi petite qu’une batterie de téléphone portable et la convertir en brèves impulsions de puissance comparables à la production d’une centrale nucléaire, en la délivrant de manière sûre et répétée en quelques fractions de seconde. Cette technologie permet des avancées révolutionnaires dans de nombreux secteurs, notamment celui de l’énergie géothermique.

« Le bassin de Millungera recèle un potentiel extraordinaire en matière d’énergie géothermique », déclare Robert Friedland, cofondateur et président-directeur général d’I-Pulse. « Chez I-Pulse, nous sommes convaincus que la géothermie a le potentiel de devenir l’une des sources les plus importantes d’énergie de base propre et inépuisable sur Terre. En combinant l’immense chaleur naturelle stockée dans ce bassin avec nos technologies révolutionnaires d’énergie pulsée, nous travaillons à un avenir où les systèmes géothermiques profonds pourront fournir une électricité fiable et sans carbone à l’échelle mondiale. »

« Les premières études cartographiques et forages menés par le Service géologique du Queensland sur deux zones du bassin de Millungera ont permis de l’identifier comme l’un des bassins géothermiques les plus vastes et les plus prometteurs du continent australien », déclare Sam Riggall, directeur général de Sunrise.

« Millungera est un actif clé de la stratégie géothermique mondiale d’I-Pulse », ajoute Laurent Frescaline, cofondateur et directeur technique d’I-Pulse. « Grâce à notre technologie G-Pulse, nous développons une méthode fondamentalement nouvelle pour forer dans des formations rocheuses chaudes en profondeur, réduisant considérablement le coût et le temps nécessaires pour accéder à l’énergie géothermique. Notre vision est d’exploiter les vastes ressources géothermiques à travers le monde et de fournir une énergie propre et pérenne à la planète. »

Cette coentreprise positionne I-Pulse comme un acteur majeur dans le développement de la prochaine génération d’énergie de base à grande échelle et à faibles émissions, soutenant ainsi la transition énergétique de l’Australie tout en faisant progresser la mission plus large de l’entreprise qui consiste à exploiter les ressources géothermiques à l’échelle mondiale. La structure de l’accord de coentreprise permet à I-Pulse de contrôler le projet tout en acquérant jusqu’à 65 % des parts de la coentreprise.

LE BASSIN DE MILLUNGERA

Le bassin de Millungera est situé au nord-ouest du Queensland, à environ 200 kilomètres à l’est de Mount Isa. Il s’étend sur plus de 300 km dans le sens nord-sud et mesure entre 40 et 50 km de large, couvrant une superficie d’environ 15 000 km². Il se trouve au sein de la province de flux thermique d’Australie centrale, une vaste région à forte activité géothermique englobant des parties du Queensland, de l’Australie-Méridionale, du Territoire du Nord et de l’Australie-Occidentale.

Sous le bassin de Millungera, plusieurs corps granitiques sont mis en évidence par les données sismiques, représentant une source de chaleur radiogénique potentielle pour un système géothermique à roche chaude. Les intrusions granitiques sous-jacentes au bassin seraient similaires à la super-suite mésoprotérozoïque de Williams, dont les batholites de Williams et de Naraku présentent des valeurs de production de chaleur de 6,72 et 7,50 microwatts par mètre cube respectivement.

À PROPOS D’I-PULSE

I-Pulse est une société privée américaine cofondée par Robert Friedland et Laurent Frescaline afin d’introduire la technologie de puissance pulsée élevée dans les secteurs civils. La technologie I-Pulse, qui compresse et libère de manière répétée des décharges électriques brèves, mais extrêmement puissantes, offre le potentiel de répondre à des enjeux mondiaux critiques tels que l’exploitation de sources d’énergie géothermiques de base compétitives, la protection des cultures agricoles, la production efficace de minéraux critiques, ainsi que des solutions disruptives de soudage, de formage des métaux et de sertissage à l’échelle industrielle. Fondée en 2007, I-Pulse a son siège social à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et possède des bureaux à New York et à Londres. La société dispose de laboratoires et d’installations de fabrication à Albuquerque (Nouveau-Mexique), à Détroit (Michigan) et à Toulouse (France).

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