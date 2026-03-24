DFI Retail與SymphonyAI合作，推動AI驅動的商品規劃能力

加州帕洛阿爾托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DFI Retail，作為一家領先的亞洲零售商，已與全球垂直AI平台領導者SymphonyAI啟動一項試點計畫，旨在評估專為提升企業商品規劃而設計的先進零售智慧能力。此舉反映了DFI以客戶為先的嚴謹態度，旨在評估新一代零售見解如何能支援在促銷、商品組合、集群分析及空間規劃等方面做出更佳決策。

隨著競爭加劇及客戶期望不斷演變，DFI正投資於一個成熟且可擴展的AI解決方案，旨在強化零售基礎、提升流程效率，並支援更敏捷的商品規劃決策。

DFI Retail Group首席科技及資訊長Crystal Chan表示：「與SymphonyAI的這項策略合作，體現了DFI致力於為團隊成員改善核心數據基礎與技術解決方案的承諾。我們的目標是藉助AI技術，做出更優、更快的商品規劃決策，持續為亞洲各地的客戶提升品質與價值。」

探索新一代零售智慧

全球零售商正積極採用能將分散數據轉化為統一見解的技術，以強化規劃能力、加快市場應變速度，並提升營運透明度。DFI的此項舉措，正體現了零售業朝「整合式零售智慧」發展的廣泛趨勢——透過整合數據、規劃與執行見解，為決策路徑提供依據，並支援零售商的關鍵業務優先事項。

DFI選擇SymphonyAI零售平台進行評估的原因

DFI選擇與SymphonyAI合作，正因雙方的未來發展目標高度契合，且該平台兼具零售領域專業性、統一數據與架構，並在企業級零售環境中擁有經實踐驗證的落地能力。

SymphonyAI Retail總裁Manish Choudhary表示：「領先的零售商正投資於整合以數據為核心的平台，這些平台有助於協調規劃與執行，同時增強決策信心。我們的零售平台旨在支援客戶於實際營運環境中評估先進智慧能力，並為其長期轉型奠定基礎。」

零售業影響脈絡

SymphonyAI的《垂直AI經濟影響力》研究結果，進一步印證了類似DFI此類投資的重要性。該研究強調，當零售規劃與執行能獲得領域專屬智慧的指引時，將釋放龐大商機。研究估計，僅在零售與雜貨業，透過最佳化促銷規劃、商品組合與個人化推薦以及庫存管理，每年可創造高達540億美元的經濟影響。

根據已公開的客戶案例，垂直AI平台已協助全球雜貨與企業零售組織達成顯著的量化成果，例如實現數百萬美元的利潤增長、顯著提升銷售額，以及更高效的跨職能協作。這顯示了當零售商將整合的見解應用於核心營運決策時所能發掘的潛力。

關於DFI Retail

DFI Retail Group是一家領先的亞洲零售商，以「永續服務亞洲世代，點滴時刻相伴」為使命。截至2025年12月31日，集團及其聯營公司在12個市場營運超過7,580間門市，並僱用逾79,000名員工。

DFI Retail Group致力透過值得信賴的品牌、堅實的本地市場地位，以及由廣泛門店網絡、數位化能力與高效供應鏈所支撐的龐大零售生態系統，為亞洲各地消費者提供優質、高價值與卓越服務。

DFI Retail Group及其聯營公司透過五大核心事業部，經營一系列知名品牌：保健與美妝、便利商店、食品、家居用品及餐飲。

關於SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直AI平台，協助企業解決其最複雜、高價值的挑戰——從防範金融犯罪、提升門店營運績效，到提高製造效率。全球超過2,000家企業客戶信賴SymphonyAI，其中包括200家頂尖金融機構、前25大消費品公司，以及許多全球大型雜貨零售商與工業製造商。SymphonyAI提供經過領域訓練的應用程式與預先建構的智能代理，能夠立即投入使用。如需瞭解詳細資訊，請造訪https://www.symphonyai.com/。

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