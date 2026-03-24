Access Advance accueille de nouveaux concédants au sein du VDP Pool et publie une analyse économique indépendante confirmant la conformité aux principes FRAND

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui que Sharp Corporation, CB Cline, SK Planet et Telechips, Inc. ont rejoint le pool de brevets de distribution vidéo (VDP Pool) d’Access Advance en tant que concédants de licence, élargissant ainsi le portefeuille de brevets du pool pour les technologies modernes de codecs vidéo (HEVC, VVC, VP9 et AV1). Cette annonce coïncide avec la publication d’une analyse économique indépendante réalisée par Criterion Economics, qui confirme que la structure des redevances du VDP Pool est équitable, raisonnable et non discriminatoire (FRAND).

Sharp, leader mondial dans le domaine de l’électronique grand public et des technologies d’affichage, apporte au VDP Pool plusieurs décennies de recherche et développement en matière de traitement et de compression vidéo. Les arrivées de CB Cline, SK Planet et Telechips, Inc. élargissent encore la couverture des brevets du pool. Ces ajouts renforcent la position du VDP Pool en tant que programme de licence de premier plan pour les technologies de codecs vidéo modernes qui alimentent les expériences de streaming des consommateurs du monde entier.

« Sharp, CB Cline, SK Planet et Telechips apportent chacun une contribution significative au VDP Pool. Leur décision de rejoindre le pool reflète la solidité du programme et témoigne de l’approche équilibrée d’Access Advance en matière d’octroi de licences pour les codecs vidéo sur le marché du streaming vidéo », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « Alors que nous continuons à élargir la base de concédants du pool, nous restons déterminés à offrir aux fournisseurs de services vidéo une voie transparente, efficace et rentable pour obtenir des licences sur les brevets qui sous-tendent la distribution vidéo moderne. »

L’arrivée de ces nouveaux concédants au sein du pool VDP intervient alors qu’Access Advance publie une étude indépendante historique qui renforce l’engagement du programme envers les principes FRAND, soulignant aux yeux des concédants et licenciés potentiels l’approche équilibrée et la solidité économique du cadre de concession du pool.

Le livre blanc, intitulé The Economics of Video Compression: Why the Access Advance Video Distribution Patent Pool Is Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory, a été rédigé par J. Gregory Sidak et Andrew P. Vassallo de Criterion Economics. En s’appuyant sur la théorie microéconomique et les pratiques observées dans le secteur, les auteurs concluent que la structure de redevances du pool VDP satisfait largement aux critères FRAND pour tous les modèles économiques, y compris les stratégies de monétisation par abonnement, par publicité et hybrides.

L’analyse démontre en outre que la structure de licence unique du pool, qui propose un prix unique pour les quatre codecs, réduit considérablement les coûts de transaction et les frictions liées à l’octroi de licences pour les fournisseurs de services vidéo, leur offrant la flexibilité nécessaire pour adopter la combinaison de codecs la plus efficace à mesure que les conditions du marché évoluent.

« Cette analyse indépendante apporte une validation objective et rigoureuse du fait que les tarifs du VDP Pool sont non seulement conformes aux principes FRAND, mais qu’ils sont en réalité extrêmement modestes par rapport à la valeur apportée par les codecs modernes », déclare M. Moller. « Alors que nos concédants continuent d’investir dans la prochaine génération de technologies vidéo, ce rapport confirme que le VDP Pool est le vecteur idéal pour garantir que leurs innovations soient rémunérées de manière équitable et efficace, et que l’adoption de ces innovations continue de se développer et de profiter aux consommateurs du monde entier. »

Le résumé du livre blanc est disponible sur le site Web d’Access Advance. Le rapport complet est disponible sur demande. Pour plus d’informations sur le VDP Pool ou pour toute question relative aux licences, rendez-vous sur accessadvance.com.

À propos d’Access Advance :

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 4 500 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis l’administrateur du pool de brevets HEVC/VVC de Via LA, désormais appelé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

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