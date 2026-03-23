Venture Global lance sa première campagne publicitaire : « Unstoppable Energy »

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) lance sa première campagne publicitaire nationale intitulée « Unstoppable Energy ». Cette campagne d’un montant à sept chiffres, qui s’étendra sur une année, comprend des spots télévisés diffusés à l’échelle nationale et locale, ainsi que des placements publicitaires hors domicile, dans la presse écrite et sur les supports numériques. La société est fière de compter parmi ses collaborateurs Billy Bob Thornton, lauréat d’un Oscar, qui prête sa voix à la campagne.

« Venture Global est ravie de dévoiler sa toute première campagne publicitaire nationale, avec la voix du très accompli Billy Bob Thornton », déclare Mike Sabel, directeur général de Venture Global. « La campagne Unstoppable Energy incarne la ténacité et l’esprit d’innovation qui animent notre entreprise au quotidien. Nous sommes fiers de faire connaître la philosophie et l’histoire de la marque Venture Global à travers les États-Unis, alors que nous devenons l’un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût, avec une capacité de plus de 100 MTPA en production, en construction ou en développement. Venture Global a commencé à produire du GNL à partir de son premier site en 2022 et figure aujourd’hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des États-Unis. L’entreprise adopte un modèle intégré verticalement, avec des actifs répartis sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du GNL, incluant la production de GNL, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Ses trois premiers projets – Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG – sont situés en Louisiane, le long de la côte américaine du golfe du Mexique. Venture Global développe également des projets de captage et stockage du dioxyde de carbone sur chacun de ses sites de production de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, que nous entendons voir couvertes par les dispositions de la règle refuge prévue à l’article 27A de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933, tel que modifié, le « Securities Act ») et à l’article 21E de la Loi américaine de 1934 sur les marchés boursiers (Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l’exception de celles portant sur des faits historiques, sont considérées comme des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « projette », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « poursuit », « cible », « continue », ainsi que par la forme négative de ces expressions ou d’autres formulations similaires.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées impactant nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. D’importants facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels et les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir ce financement à des conditions acceptables, voire pas du tout ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos EPC et autres entrepreneurs pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités locales et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés à la section « Point 1A. — Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.