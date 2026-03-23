Venture Global推出第一個廣告宣傳活動：「勢不可擋的能源」

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日正式推出其第一個全國性廣告宣傳活動——「勢不可擋的能源」(Unstoppable Energy)。這場耗資七位數、為期一年的宣傳活動涵蓋全國及地方廣播電視廣告以及戶外、平面和數位廣告投放。公司有幸邀請到奧斯卡獎得主Billy Bob Thornton擔任廣告配音。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「Venture Global欣然推出第一個全國性廣告宣傳活動，且有幸邀請到成就斐然的Billy Bob Thornton擔任配音。『勢不可擋的能源』宣傳活動展現了驅動我們公司不斷前行的實幹韌勁與創新精神。隨著我們成長為全球最大的液化天然氣(LNG)出口商之一，我們很驕傲能向全美傳遞Venture Global的品牌構想和品牌故事。」

關於Venture Global

Venture Global是一家低成本美國液化天然氣 (LNG) 的美國生產者暨出口商，生產、建造或開發量在每年1億噸以上。Venture Global的首座設施於2022年1月開始生產液化天然氣，現已躋身美國最大液化天然氣出口商之一。該公司的垂直整合業務涵蓋整個液化天然氣供應鏈中的各類資產，包括液化天然氣生產、天然氣輸送、航運和再氣化。該公司的前三項專案：Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於路易斯安那州的美國墨西哥灣沿岸地區。Venture Global正致力為旗下各液化天然氣設施開發捕碳以及碳封存專案。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類前瞻性聲明受到經修訂的《1933 年證券法》第27A節和經修訂的《1934 年證券交易法》第21E節中前瞻性陳述的安全港條款之約束。除歷史事實陳述外，本新聞稿所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可以透過「可能」、「或許」、「將」、「可以」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「打算」、「預估」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「繼續」等詞語、這些詞語的否定形式或其他類似詞語來識別。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得募資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管批准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。本文包含的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，且以發表當日我們認為合理的假設為基礎。除非法律可能要求，否則我們不承擔更新這些陳述以反映後續事件或情況的義務。

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