Klarna en Elliott verdiepen hun partnerschap met een faciliteit van $2 miljard ter ondersteuning van de uitbreiding tot $17 miljard US Financing

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betalingen, verdubbelde vandaag haar bestaande forward-flow en whole-loan sale overeenkomst met investeringsfondsen beheerd door Elliott Investment Management. De omvang van de faciliteit verdubbelt naar $2 miljard en de termijn wordt met een jaar verlengd tot drie jaar, wat Klarna in staat stelt om US Financing-leningen voor een waarde tot $17 miljard te bevorderen tijdens de resterende looptijd van het programma.

"Klarna's US Financing groeien snel omdat het Amerikanen iets aanbiedt wat de industrie van kredietkaarten nooit kon: echte keuze, duidelijke voorwaarden en geen verrassingen. Dit partnerschap legt voor ons de grondslag om te voldoen aan de toenemende vraag van onze Amerikaanse consumenten," aldus Niclas Neglen, Chief Financial Officer van Klarna

