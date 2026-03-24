Biocytogen annonce une collaboration stratégique avec Moonlight Bio visant à faire progresser les thérapies cellulaires grâce à une bibliothèque de ligands d'anticorps

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE : 688796 ; HKEX : 02315), société de biotechnologie internationale spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes, a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec Moonlight Bio, Inc., société de biotechnologie située à Seattle et pionnière dans le domaine des thérapies cellulaires avancées. Ce partenariat vise à développer des thérapies cellulaires de pointe afin de lutter contre certains des cancers les plus récalcitrants.

Le Dr Yuelei Shen, PDG de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Moonlight Bio, entreprise pionnière en matière de thérapies cellulaires avancées. Cette collaboration stratégique exploite notre bibliothèque exclusive d’anticorps entièrement humains, avec disponibilité immédiate, pour accélérer le développement de thérapies cellulaires de pointe contre les cancers récalcitrants. Elle illustre également la polyvalence et la large applicabilité des plateformes de découverte d’anticorps de Biocytogen, au-delà des modalités thérapeutiques conventionnelles. En combinant nos expertises, nous sommes prêts à accélérer le développement de thérapies cellulaires transformatrices capables de vaincre les résistances et d’offrir un nouvel espoir aux patients atteints des cancers les plus agressifs. »

Aux termes de l'accord, Biocytogen fournira ses ligands d'anticorps prêts à l'emploi pour lutter contre des cibles thérapeutiques, et Moonlight Bio supervisera le développement préclinique des thérapies cellulaires.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) est une société mondiale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d'anticorps. Fondée sur la technologie d'édition génétique, Biocytogen a mis en place une plateforme à double moteur combinant une bibliothèque d'anticorps entièrement humains et un vaste portefeuille de modèles murins humanisés, permettant une approche systématique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments à l'échelle mondiale.

Biocytogen a développé indépendamment ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab® /RenLite® /RenNano®/RenTCR™/RenTCR mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte de hu-VHH et la découverte d'anticorps mimétiques de TCR. La société a également créé une sous-marque, RenSuper™ Biologics, afin de rechercher des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l'emploi de plus d'un million de séquences d'anticorps entièrement humains contre plus de 1000 cibles en vue d'une collaboration mondiale. Au 31 décembre 2025, plus de 350 accords portant sur des anticorps thérapeutiques et des actifs cliniques, couvrant le co-développement, les licences et les transferts, ont été conclus à l'échelle mondiale, notamment des partenariats emblématiques avec des multinationales pharmaceutiques de premier plan. Biocytogen a été pionnière dans la création de modèles humanisés par insertion de cibles médicamenteuses pour la recherche préclinique et propose actuellement plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous sa marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition génique à des clients du monde entier. Située à Pékin, Biocytogen possède des filiales en Chine (Haimen, Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web suivant : https://biocytogen.com.

À propos de Moonlight Bio, Inc.

Moonlight Bio, Inc., société de biotechnologie en phase préclinique basée à Seattle (Washington), a pour objectif de développer des thérapies cellulaires plus efficaces afin d'offrir un nouvel espoir aux patients atteints de cancer. Révélées par la nature elle-même, les technologies de base de Moonlight visent à pallier le constat amer suivant : les traitements actuels des tumeurs solides ne sont tout simplement pas assez puissants pour générer les réponses approfondies et durables dont les patients ont un besoin urgent. Pour en savoir plus, suivez Moonlight Bio sur LinkedIn et rendez-vous sur http://www.moonlightbio.us/.

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