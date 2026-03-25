東京都庁でポケモンカードゲームをモチーフとした新プロジェクションマッピング作品が公開スタート！

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 東京都では、夜間の観光振興の活性化に向けて、東京の夜を彩る新たな観光資源を作るため、代表的なランドマークである都庁第一本庁舎をキャンバスに光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピングを通年で上映しています。

このたび、世界中で親しまれ、今年で30周年を迎える「ポケモンカードゲーム」をモチーフとした新たな作品『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の上映を3月20日（金・祝）より開始しました。

上映初日はスペシャルゲストとして桃月なしこさん、ゴー☆ジャスさん、土佐兄弟さん、ピカチュウを迎えてミニイベントを実施し、会場に集まった5,000人を超える観覧者とともに、初回上映のカウントダウンを行いました。

新作品『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』公開初日の様子

公開初日は約8,000人が観覧

上映初日の3月20日（金・祝）の都民広場には、ポケモンカードファンをはじめ、国内外の観光客や家族連れなど約8,000人の方々が訪れました。訪れた方からは『大好きなポケモンが都庁に映し出される様子が大迫力で素晴らしかった 』『イベントにピカチュウが登場して、とても可愛かった。東京観光の思い出になった。』『タレントの方々のポケモン愛を感じました！』といった声があり、ギネス世界記録™に認定された巨大な投影面に上映されたポケモンカードの世界と映像をお楽しみいただきました。

上映初日イベントの様子

ピカチュウとともに桃月なしこさん、ゴー☆ジャスさん、土佐兄弟さんが初回上映を祝うカウントダウンを実施

上映初日イベントには、ピカチュウと桃月なしこさん、ゴー☆ジャスさん、土佐兄弟さんが登場し、トークセッションと初回上映のカウントダウンを実施。

また、観覧者の皆様からの「ピカチュウ！」という大きな掛け声とともにピカチュウが登場し、会場は大歓声に包まれました。初回上映はゲストによる掛け声で上映がスタートし、会場は大いに盛り上がりました。

鑑賞後、桃月なしこさんは「私も30歳でポケモンと同じ30周年！ずっとポケモンのお仕事したいと思って活動してきたので、都庁舎に映し出される大迫力の作品公開の初日に立ち会えて光栄です！都庁の構造を使いこなし、実際に飛び出てくるようなポケモンの登場演出が一番感動しました」とコメント。

またゴー☆ジャスさんはファンに向けて「ど迫力で大興奮！すぐ目の前に巨大なリザードンや、躍動感あるポケモンのリアリティがすごすぎる！登場してほしいなと思っていたポケモンもたくさん出ていたし、最高でした！みんなも実際に見に来て！！」とメッセージを送りました。

ゲストMCを務めた土佐兄弟さんは「大好きなポケモンに、実際に本当に会えた！という感動がものすごい湧いてくるぐらいリアルで、目の前に伝説のポケモンが本当にいる！と思えるクオリティに感動しました。是非みなさん都庁に見に来てください！」とコメントし、上映初日イベントを締めくくりました。

『ポケモンカードゲーム』とは

ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにしたトレーディングカードゲームです。たくさんあるカードを集めたり、対戦したり、全国で開催されているイベントに参加したり、いろいろな楽しみかたがあります。

新作品『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』について

タイトル

『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』

見どころ

世界中で親しまれてきたポケモンカードゲームをモチーフに、都庁舎の壁面に光と映像によるプロジェクションマッピングが展開されます。

カードの中に描かれたポケモンたち、そして象徴的なビジュアルが、光と映像によって立体的に表現され、夜の都庁舎に、幻想的な情景が広がっていきます。

言葉や世代、地域を越えて愛されてきたポケモンカードゲームを、圧倒的なスケールの映像体験としてお楽しみください。

上映時間（３月中）

【土日祝】18時30分～／19時30分～／21時00分～

※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映しています。

※４月以降の上映時間については、特設サイトでご確認ください。

東京都庁舎プロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」の概要