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États-Unis : TotalEnergies signe des accords avec les autorités fédérales américaines pour mettre fin aux projets éolien offshore

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé des accords avec le Département de l’Intérieur des États-Unis (DOI) pour rendre, avec ses partenaires, les concessions de Carolina Long Bay (OCS-A 0545) et de New York Bight (OCS-A 0538), toutes deux attribuées en 2022. La Compagnie met ainsi fin au développement de ses projets éolien offshore aux États-Unis.

Ces accords prévoient que TotalEnergies récupérera les redevances versées au titre de ces concessions et investira un montant équivalent pour développer la production et les exportations de gaz et d’électricité aux États-Unis.

Les études menées par la Compagnie sur ces concessions ont montré que, contrairement à l’Europe, le développement de projets éolien offshore aux États-Unis est coûteux et susceptible d’impacter négativement les prix de l’électricité pour le consommateur américain. TotalEnergies estime donc qu’il n’est pas utile d’y allouer du capital puisque d’autres technologies permettent de satisfaire de façon plus économique la croissance de la demande d’électricité aux États-Unis.

«TotalEnergies est satisfait de signer ces accords avec le DOI et de soutenir la politique énergétique de l’administration américaine. Considérant que le développement de projets éoliens offshore n’est pas dans l’intérêt des Etats-Unis, nous avons décidé de renoncer à ces projets dans ce pays, en échange du remboursement des redevances versées à l’Etat américain », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Ces accords prévoient que nous réinvestirons les montants recouvrés pour financer la construction de l’usine Rio Grande LNG d’une capacité de 29 Mt et développer nos activités dans les hydrocarbures. Nous pourrons ainsi soutenir le développement de la production et de l’exportation du gaz américain. Ces investissements contribueront ainsi à apporter à l’Europe le GNL dont elle a besoin et à fournir du gaz pour le développement des data centers aux États-Unis. Nous considérons que c’est une utilisation plus optimale de nos capitaux dans ce pays. »

TotalEnergies a par ailleurs signé récemment une lettre d’intention avec Glenfarne, principal développeur du projet Alaska LNG, pour l’enlèvement à long terme de 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) sur 20 ans, sous réserve de la décision finale d’investissement.

À propos de TotalEnergies aux États-Unis

TotalEnergies déploie son modèle intégré à travers les États-Unis, où la Compagnie est active depuis 1957. Depuis 2022, TotalEnergies a investi près de 12 milliards $ dans le pays pour accélérer son développement dans le pétrole, le GNL et l’électricité. TotalEnergies est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL, avec des actifs de production de gaz au Texas et offshore. Avec 19 millions de tonnes exportées en 2025, TotalEnergies est le 1er exportateur de GNL américain.

Les États-Unis constituent également un pays clé pour le déploiement de la stratégie Integrated Power de TotalEnergies, avec 10 GW de capacité électrique installée.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

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