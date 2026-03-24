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DFI Retail与SymphonyAI合作，共同推动人工智能驱动的销售能力

领先的亚洲零售商致力于借助统一、数据驱动的零售智能来巩固其商品规划基础

帕洛阿尔托，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 亚洲领先零售商DFI Retail与全球垂直领域人工智能平台领军企业SymphonyAI合作启动了一项试点项目，以评估旨在提升企业商品规划能力的先进零售智能技术。该举措体现了DFI严谨且以客户为先的评估方法，探索如何利用新一代零售洞察，在促销、选品、门店聚类及空间规划等方面支持更优决策。

随着竞争日益激烈、客户期望不断提升，DFI正投资于一套经过验证且已实现规模化的人工智能解决方案，从而巩固零售业的基础，提升流程效率，并支持更灵活的销售决策。

DFI Retail Group首席技术与信息官Crystal Chan表示，“与SymphonyAI开展的这项战略合作，体现了DFI致力于为团队成员优化核心数据基础和技术解决方案的承诺。我们的目标是借助人工智能，做出更优、更快的销售决策，从而持续提升亚洲各地顾客所享受的品质与价值。”

探索新一代零售智能

全球各地的零售商正积极采用各类技术，将分散的数据转化为统一的洞察，从而提升规划能力、响应速度和运营透明度。DFI的举措体现了零售业向“互联零售智能”转型的这一广泛趋势，即数据、规划与执行方面的洞察相互融合，为决策路径提供依据，并支持零售商的优先事项。

DFI为何选择SymphonyAI的零售平台进行评估

DFI选择与SymphonyAI合作，体现了DFI对未来业绩的追求与SymphonyAI平台在零售领域的专业性、统一的数据和架构，以及在企业零售环境中的成熟应用高度契合。

SymphonyAI零售业务总裁Manish Choudhary表示，“领先的零售商正在投资于互联、以数据为中心的平台，这些平台有助于协调规划与执行，同时增强决策信心。我们的零售平台旨在支持客户在实际运营环境中评估先进的智能能力，并为长期的转型奠定基础。”

零售业影响背景

SymphonyAI 的《垂直领域人工智能的经济影响》（Economic Impact of Vertical AI）研究报告突显了零售规划与执行若能借助领域专用智能所蕴含的巨大机遇，这进一步印证了像DFI这样的投资的重要性。该研究估计，仅在零售和食品杂货领域，每年就可产生高达540亿美元的经济影响，其驱动力在于优化促销规划、商品组合与个性化服务以及库存管理。

在已记录的客户案例中，垂直领域人工智能平台已帮助全球食品杂货及企业级零售机构取得了可量化的成果，例如数百万美元的利润提升、显著的销售额增长以及更高效的跨部门协作，这充分展示了当零售商将互联洞察融入核心运营决策时所能实现的潜力。

关于DFI Retail

DFI Retail Group是亚洲领先的零售商，秉承以每一个日常时刻，可持续地为亚洲服务，惠及世代”的宗旨。截至2025年12月31日，集团及其联营公司在12个市场经营着7,580家门店，拥有超过79,000名员工。

集团致力于通过值得信赖的品牌、稳固的本地市场地位，以及依托广泛的门店网络、数字化能力与高效供应链构建的庞大零售生态系统，为整个地区的消费者提供优质产品、超值体验与卓越服务。

DFI Retail Group及其关联公司旗下拥有多个知名品牌，业务涵盖五大核心领域：健康与美容、便利店、食品、家居用品及餐饮。

关于SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直领域人工智能平台，助力企业解决最复杂、最具价值的挑战——从防范金融犯罪到提升门店业绩，再到提高制造效率。SymphonyAI已赢得全球 2,000多家企业客户的信赖，其中包括200家顶级金融机构、25家顶级消费品公司，以及众多全球最大的食品杂货商和工业制造商。SymphonyAI提供经过领域训练的应用程序和开箱即用的预构建智能代理。要了解更多信息，请访问 https://www.symphonyai.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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