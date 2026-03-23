Venture Global et Vitol annoncent la signature d’un nouvel accord d’achat de GNL

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : Venture Global (VG)) et Vitol ont annoncé la signature d’un nouvel accord contraignant portant sur l’achat d’environ 1,5 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) américain auprès de Venture Global, pour une durée de cinq ans à compter de 2026, qui sera fourni à partir du portefeuille de Venture Global.

« La demande mondiale en GNL américain flexible et fiable connaît une croissance rapide, et Venture Global est fière de collaborer avec des sociétés de négoce de GNL de premier plan telles que Vitol pour fournir cet approvisionnement essentiel au marché », déclare Mike Sabel, directeur général de Venture Global. « Grâce à notre modèle innovant, nous sommes en mesure de fournir à nos clients un approvisionnement en GNL à court, moyen et long terme, et cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la diversification de la durée de notre portefeuille de GNL. »

« Vitol se réjouit de collaborer avec Venture Global, l’un des principaux producteurs et fournisseurs de GNL sur les marchés mondiaux », déclare Pablo Galante Escobar, responsable mondial du GNL chez Vitol. « Le GNL revêt une importance capitale pour de nombreuses économies à travers le monde. Grâce à cette transaction, Vitol élargit sa base d’approvisionnement afin de pouvoir offrir des sources d’énergie diversifiées et fiables à ses clients et partenaires du monde entier. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de Vitol

Vitol est un leader dans le secteur de l’énergie et des matières premières. Vitol produit, gère et fournit de l’énergie et des matières premières, y compris des métaux, aux consommateurs et à l’industrie du monde entier. Outre son activité principale, le négoce, Vitol investit dans des infrastructures à l’échelle mondiale, avec plus de 13 milliards de dollars investis dans des actifs à long terme. Fondée à Rotterdam en 1966, Vitol sert aujourd’hui ses clients depuis quelque 40 bureaux à travers le monde. En 2025, Vitol a livré plus de 600 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) d’énergie et a réalisé un chiffre d’affaires de 340 milliards de dollars.

Vitol est un acteur de longue date sur les marchés du GNL, ayant commencé à négocier du GNL au milieu des années 2000. Il dispose d’un portefeuille mondial diversifié de contrats et de participations dans le secteur du GNL, ce qui lui permet de fournir à ses clients des solutions d’approvisionnement sur mesure, à court et à long terme. En 2025, Vitol a livré 23 millions de tonnes de GNL et 1 800 TWh de gaz naturel.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives contenues dans l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, incluses dans le présent document constituent des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées impactant nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. D’importants facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels et les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir ce financement à des conditions acceptables, voire pas du tout ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos EPC et autres entrepreneurs pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités locales et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés à la section « Point 1A. — Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.