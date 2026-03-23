Venture Global與Vitol宣布達成新液化天然氣採購協議

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)和Vitol今日宣布簽署一份新的具有約束力的協議，自2026年起的五年內，Vitol每年將向Venture Global採購約150萬公噸美國液化天然氣(LNG)，由Venture Global的資產組合供應。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「全球對靈活、可靠的美國LNG的需求正快速成長，Venture Global很榮幸能與Vitol這樣頂尖的LNG貿易公司合作，向市場提供這一關鍵能源。歸功於我們的創新模式，我們能夠為客戶提供短期、中期和長期的LNG供應，而這份協議是我們豐富LNG資產組合期限結構的又一重要措施。」

Vitol全球LNG業務負責人Pablo Galante Escobar表示：「Vitol欣然與全球市場首屈一指的LNG生產商和供應商Venture Global展開合作。LNG對全球許多經濟體都至關重要。透過這筆交易，Vitol正在擴大自身的供應來源，以便為全球客戶及合作夥伴提供多樣化且可靠的能源選擇。」

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

關於Vitol

Vitol是能源和大宗商品領域的領軍企業。Vitol致力於生產、管理並向全球消費者和產業客戶交付能源及大宗商品（包括金屬）。除核心貿易業務外，Vitol還在全球進行基礎建設投資，長期資產投資規模已超過130億美元。Vitol于1966年在鹿特丹成立，如今透過全球約40個辦事處為客戶提供服務。2025年，Vitol交付的能源總量超過6億公噸油當量，營收達3400億美元。

Vitol自2000年代中期開始跨足LNG貿易，是LNG市場的長期參與者。該公司擁有多元化的全球LNG合約組合和股權配置，能夠為客戶提供訂製型短期和長期供應解決方案。2025年，Vitol交付了2300萬公噸LNG以及1800TWh的天然氣。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。除了關於歷史事實的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得募資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管批准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。本文包含的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，且以發表當日我們認為合理的假設為基礎。除非法律可能要求，否則我們不承擔更新這些陳述以反映後續事件或情況的義務。

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