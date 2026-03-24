Access Advance da la bienvenida a los nuevos licenciantes del consorcio VDP y publica un análisis económico independiente que confirma el cumplimiento con los principios FRAND

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC anunció hoy que Sharp Corporation, CB Cline, SK Planet y Telechips, Inc se han unido al consorcio de patentes de distribución de vídeo (consorcio VDP) de Access Advance como licenciantes, lo que amplía aún más la cartera del consorcio de patentes para tecnologías de códecs de vídeo modernos (HEVC, VVC, VP9 y AV1). El anuncio coincide con la publicación de un análisis económico independiente por parte de Criterion Economics donde se confirma que la estructura de regalías del consorcio VDP es justa, razonable y no discriminatoria (FRAND, por sus siglas en inglés).

Sharp, líder global en productos electrónicos de consumo masivo y tecnologías de visualización, aporta décadas de investigación y desarrollo en procesamiento y compresión de vídeo al consorcio VDP. Las incorporaciones de CB Cline, SK Planet y Telechips, Inc amplían aún más la cobertura de patentes del consorcio. Estos nuevos miembros refuerzan la posición del consorcio VDP como programa de licencias líder para tecnologías de códecs de vídeo modernos que hacen posibles las experiencias de streaming de los consumidores en todo el mundo.

"Sharp, CB Cline, SK Planet y Telechips aportan contribuciones significativas al consorcio VDP. Su decisión de incorporarse refleja la solidez del programa y pone de manifiesto el enfoque equilibrado de Access Advance en relación con las licencias de códecs de vídeo en el mercado de streaming de vídeo", afirma Peter Moller, director general de Access Advance. "Mientras nuestra base de licenciantes continúa creciendo, no abandonamos el compromiso con ofrecer a los proveedores de servicios de vídeo una forma transparente, eficiente y rentable para licenciar las patentes que conforman los cimientos de la distribución de vídeo moderna".

Las incorporaciones de estos nuevos licenciantes al consorcio VDP coincide con la publicación de un estudio independiente emblemático por parte de Access Advance que refuerza el compromiso del programa con los principios FRAND, para destacar el enfoque equilibrado y la solidez económica de la estructura de licencias del consorcio ante los potenciales licenciantes y licenciatarios.

El documento técnico se titula The Economics of Video Compression: Why the Access Advance Video Distribution Patent Pool Is Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory (La economía de la compresión de vídeo: por qué el consorcio de patentes de distribución de vídeo de Access Advance es justo, razonable y no discriminatorio), y sus autores son J. Gregory Sidak y el doctor Andrew P. Vassallo de Criterion Economics. Mediante la aplicación de teoría microeconómica y prácticas observadas en la industria, los autores concluyen que la estructura de regalías del consorcio de patentes VDP satisface cómodamente los criterios FRAND en todos los modelos de negocios, incluidos los basados en suscripción, los de financiamiento mediante publicidad y las estrategias de monetización híbridas.

El análisis también demuestra que la estructura de licencia individual del consorcio, que incluye un precio para la totalidad de los cuatro códecs, reduce significativamente los costes de transacción y la fricción de licenciamiento para los proveedores de servicios de vídeo, al ofrecerles la flexibilidad de adoptar la combinación de códecs más eficiente a medida que las condiciones del mercado evolucionan.

"Este análisis independiente ofrece una validación rigurosa y objetiva para entender que las tarifas del consorcio VDP no solo cumplen con los principios FRAND, sino que además son extremadamente modestas respecto del valor que ofrecen los códecs modernos", afirmó Moller. "Mientras nuestros licenciantes continúan invirtiendo en la próxima generación de tecnología de vídeo, este informe confirma que el consorcio VDP es el vehículo indicado para garantizar que sus innovaciones sean compensadas de manera justa y eficiente, y que la adopción de estas innovaciones siga creciendo y beneficiando a consumidores en todo el mundo".

El resumen ejecutivo está disponible en el sitio web de Access Advance. El informe completo está disponible a pedido. Para obtener más información sobre el consorcio de patentes VDP o para realizar consultas sobre licencias, visite accessadvance.com.

Acerca de Access Advance:

Acerca de Access Advance: Access Advance LLC es una empresa independiente que se especializa en administración de licencias y fue creada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de los consorcios de patentes encargados de la concesión de licencias de patentes esenciales para las tecnologías de códecs de vídeo más importantes. Access Advance brinda un mecanismo de concesión de licencias transparente y eficiente, tanto para los propietarios como para los implementadores de las patentes.

Access Advance gestiona y administra el consorcio de patentes HEVC Advance para la concesión de licencias de más de 29.000 patentes esenciales de la tecnología HEVC/H.265 y el consorcio de patentes VVC Advance para la concesión de licencias de más de 4500 patentes esenciales de la tecnología VVC/H.266. El acuerdo Multi-Codec Bridging Agreement de la empresa les brinda a los licenciatarios calificados una estructura de tarifas de regalías única, con descuento para los licenciatarios que integran tanto en el consorcio HEVC Advance como en el VVC Advance. Además, Access Advance ofrece el Video Distribution Patent Pool, una solución integral de concesión de licencias para servicios de streaming de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Además, Access Advance ha adquirido el administrador del consorcio de patentes HEVC/VVC de Via LA, que ahora se denomina programa VCL Advance (Video Codec Licensing). Para más información, visite: www.accessadvance.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.